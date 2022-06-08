國道亂換車道被叭！火爆男嗆「給林北下車」還開槍下場曝

記者黃宥寧／台北報導

53歲顏姓男子駕駛車輛行經國道1號公路南向19公里時，因變換車道時，遭26歲吳姓駕駛按喇叭示警，惱羞的顏男不爽，搖下車窗，掏出槍嗆朝向對方嗆「給林北下車！」並鳴槍，吳男嚇得加速離開現場，立刻跑去派出所報警。士林地院審結，依犯恐嚇危害安全罪，處顏男有期徒刑4月，可易科罰金。

顏姓男子去年8月6日下午5時許左右，駕駛車輛行經19公里處遭遇吳姓男子駕駛小貨車按喇叭示警，結果顏男心生不滿，直接減速併排行駛，搖下車窗亮槍嗆「給林北下車！」吳男嚇得加速離開現場，事後前往南港玉成派出所報警，南港警方根據被害人提供的特徵展開調查。

▲53歲顏姓男子駕駛車輛在國道上變換車道時，遭吳姓駕駛按喇叭示警，下秒竟亮槍指向吳姓駕駛及鳴槍。（資料圖／記者張君豪翻攝）

同年9月初警方持法院核發搜索票，前往顏男汐止住處搜索，當場查扣改造克拉克手槍1把，顏男表示他搖下車窗手持物品是想丟吳姓駕駛，只是嚇阻要對方不要再靠近，而且他拿的是釣魚的架桿器，強調真的沒有恐嚇的意思。

同住的黃姓男子則坦承，槍枝是他在2019年、2020年在基隆市八斗子漁港，從綽號「建仁哥」取得，並強調槍枝是他所有。

▲同住黃姓男子表示槍是他的。（資料圖／記者張君豪翻攝）

法官審酌顏男僅因行車糾紛，竟公然在道路上持槍指向吳姓駕駛及鳴槍，犯罪動機、手段及惡性實屬非輕，不僅破壞社會秩序安寧，也對於被害人造成身心壓力非微，實有不該；考量他犯後終知坦承犯行態度，兼衡有違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、過失傷害等前案紀錄，依犯恐嚇危害安全罪，處顏男有期徒刑4月，可易科罰金。