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大和解？趙少康邀朱立倫、羅智強共進晚餐　強調氣氛很好

▲▼ 中廣董事長趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨桃園市長人選底定，國民黨主席朱立倫決議徵召前行政院長張善政，但突襲式徵召讓為爭取提名不惜在桃園置產、辭掉北市議員的羅智強無法接受。也讓羅智強與黨中央關係降到冰點，對此，中廣董事長趙少康表示，昨晚我邀約兩位共進晚餐，氣氛輕鬆融洽，證明同黨同志就是兄弟、朋友，基於理念而共同奮鬥，沒有什麼事不能坐下來好好溝通，朱立倫與羅智強證明同志間沒有不能破的冰。

趙少康坦言，前陣子因為桃園提名爭議，朱立倫與羅智強有些不愉快，大家看在眼裡，真是心急又擔心，還有不少支持者因此對國民黨失望。昨晚我邀約兩位共進晚餐，氣氛輕鬆融洽，證明同黨同志就是兄弟、朋友，基於理念而共同奮鬥，沒有什麼事不能坐下來好好溝通。

趙少康指出，朱立倫剛結束辛苦的美國行，回到台灣還要接受7+7隔離，剛出關就接受邀請，跟羅智強一起晚餐，邊吃邊聊談了三個小時，朱立倫分享很多訪美的收穫，當地跨黨派智庫、政界、學界都相當重視國民黨重啟駐美代表處，朱立倫也成功洗刷民進黨為國民黨戴的「反美」帽子，是一場成功的外交訪問。

趙少康表示，朱立倫也當面再三表達他對羅智強非常重視，盛讚羅智強的戰力強大，有優異的「空戰」優勢，直說未來有不少地方需要羅智強協助，期待年底選戰，不管在桃園、台北、高雄或其他選區，他都可以多多幫忙。羅智強也表達自己樂於提供協助，前些日子邀請了張善政一起在桃園行腳，表示對張善政的支持，目前更積極扎根，在各處幫不少藍軍的市議員青年世代助選。

趙少康指出，從政者必須以大局為重，不要讓個人的小恩小怨影響整體情勢，國民黨打不贏選戰就只能讓民進黨繼續一黨獨大、為所欲為，對國家發展絕對不是好事。為了國家為了人民，國民黨必須團結，2022、2024如果輸了，就是一場空，「羅、朱二人破冰只是第一步，未來，我們還要把整個國民黨都團結起來，把中華民國、把台灣贏回來！」

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