柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩，今南下高雄披戰袍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨中常會昨正式提名智庫執行長柯志恩參戰高雄市長，她今天南下高雄參與「提名同志輔選工作會議」，對於被高雄市長陳其邁稱「遠來之客」，她反擊表示，，屏東、高雄在隔壁而已，而陳其邁自己也是台南出生，覺得「他有點想區隔」。由於選戰只剩下5個多月，柯志恩強調認同在野大聯盟，國民黨需要集中最大票源，會去請益相關單位，因為下架民進黨一定是所有在野最大的期望。

陳其邁昨被問及柯志恩代表國民黨參戰高雄市長時表示，「遠來是客，相信她來了以後就會體驗到高雄人的熱情」。柯志恩今天反擊，怎麼會遠來是客呢，自己屏東出生，跟高雄在隔壁而已，而陳其邁是台南出生，陳菊市長則是宜蘭來的，認為他有點想區隔。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩，今南下高雄披戰袍。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，很多人都不是出身高雄，但相信只要愛高雄，願意在高雄好好經營，不管從哪個角度，能夠把高雄建設、政見好好做討論，陳市長應該樂觀其成，而她也絕對不怯戰，會直球對決。

外界關心，選戰只剩下5個多月，高雄在野大聯盟是否可能成真？柯志恩表示，國民黨需要集中最大票源，如果大家覺得民進黨做得不夠好的話，應該由我們國民黨為主軸，希望吸納最多所有在野的票，她會去請益相關單位，希望贏得最大共識，相信下架民進黨一定是所有在野最大的期望。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

至於有網路民調指「柯志恩勝陳其邁15%」，對此，柯志恩表示，這個民調是全國性的，當然是非常希望高雄選戰打得精彩，相信這是大家的期望跟鼓勵，但相信她，她絕不會認為目前民調是事實，因為從很多數據顯示，她還有很多努力空間，因此網路民調參考就好。