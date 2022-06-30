　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩南下高雄披戰袍！再切割「愛情摩天輪」：沒在規劃中

記者賴文萱／高雄報導

國民黨中常會昨才剛提名柯志恩參戰高雄市長，她今天馬上南下高雄舉辦首場造勢活動，國民黨議員也為她披起戰袍，並高喊柯志恩凍蒜！不過，被問及是否延續韓國瑜當時的愛情摩天輪一事，她再次重申，目前為止，對高雄未來政見還有很多需要著墨的地方，愛情摩天輪並沒有在她的規畫當中。

▲▼國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩南下高雄披戰袍，韓團隊的前高雄副市長葉匡時來站台。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今南下高雄舉辦首場造勢，地點就選在跟前市長韓國瑜很有淵源的蓮潭會館，在地藍軍力挺出席，並為她披上選戰背心，強調會團結力挺柯志恩凍蒜。對於為何選擇蓮潭會館，她說，「韓市長很喜歡，我們當然也會很喜歡」因為交通方便距離高鐵站近，大家也很熟悉，所以就選這個地方。

不過，近來柯志恩的言論被指想切割韓國瑜，引來韓粉炸鍋，更傳出連前副市長李四川也不滿。不過，今天再度被問及愛情摩天輪一事，柯志恩依舊強調，目前對高雄在不管建設、交通、教育文化上還有很多需要著墨的地方，到目前為止，在未來她提出的政見當中，愛情摩天輪沒有在她的規畫裡。

▲▼國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

韓團隊的前高雄副市長葉匡時今也特地站台緩頰，柯志恩才剛接受徵召提名，對於韓國瑜那時很多的政見還要再做討論，因為時空環境已經不一樣，對於韓最好的政見以及有延續性的政策，一定會保留下來；至於愛情摩天輪，他強調時空環境不同，如果要做，還有很多其他條件還要討論。

至於剛被提名就被爆出在美國置產一事，柯志恩表示，她完全誠實申報，因為她先生在美國科技業工作，有房產是很正常的事情，她不能理解2022年了，側翼還是用攻擊候選人家人的手法。她痛批，選戰還沒開始打，就弄成這樣子，要民進黨側翼好好檢討一下，不要用一貫的手法，應該換個新的。

柯志恩最後強調，她的房產在監察院申報上如實已報，絕對坦蕩蕩，並說很多人其實沒做這件事，家人在美國置產完全合法，她也合法告訴大家。

另外，柯志恩規劃下周就遷戶籍、南下高雄，被問及是否有意在高雄置產，柯志恩笑說，房地產需要錢，最近高雄房產也漲得不少。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
6歲孫來不及長大！三重惡火2死悲傷招魂　堅強嬤身影惹鼻酸
快訊／雷雨彈開炸桃園、新竹　慎防劇烈降雨、淹水
抖音妹燒烤拍「蝦子外星人」　15秒危險片曝！網怒：支持提告
中華電信超優惠方案不藏了　HiNet 500M光纖大降價
粿粿登記結婚！　「手握新身分證」緊依偎老公
14遊客「自助餐吃空氣」餓壞　武陵農場歉：6300餐費全退
BA.4、BA.5已有本土？　羅一鈞：不敢說一定沒有「8~9
10歲女童一家墜海慘死！　屍體「泡海水」29天全腐爛
全國一致下降！羅一鈞：未來幾天維持3萬多例「週末有望2字頭」
快訊／MIS-C單日暴增8例！　7個月大男嬰沒確診就中
快訊／死亡+118！最年輕20多歲男　發病到死亡僅5天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

大和解？趙少康邀朱立倫、羅智強共進晚餐　強調氣氛很好

LIVE／恩恩爸再提8疑點「質疑新北不會提完整報告」　侯友宜最新說明

國民黨提名柯志恩參選高雄市長　劉世芳酸：不要再爬到樹上抓蚊子

7月辭職選桃市　林智堅：「落跑市長」不是傷痕而是勳章

反制綠營操作「恩恩案」打侯友宜　藍營擬立「調閱委員會」查6千染疫亡者

蔣萬安抄設計？羅智強反控林佳龍抄襲：3月就提出「桃園+」

組團去日本不能缺「這類」保險　金管會：疫情穩較能評估費率

林智堅：7月移居桃園打選戰　「確診前輩」祝張、賴早日康復

全球疫情上升22％　國內近一週本土反降21％「仍處廣泛社區流行」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

大和解？趙少康邀朱立倫、羅智強共進晚餐　強調氣氛很好

LIVE／恩恩爸再提8疑點「質疑新北不會提完整報告」　侯友宜最新說明

國民黨提名柯志恩參選高雄市長　劉世芳酸：不要再爬到樹上抓蚊子

7月辭職選桃市　林智堅：「落跑市長」不是傷痕而是勳章

反制綠營操作「恩恩案」打侯友宜　藍營擬立「調閱委員會」查6千染疫亡者

蔣萬安抄設計？羅智強反控林佳龍抄襲：3月就提出「桃園+」

組團去日本不能缺「這類」保險　金管會：疫情穩較能評估費率

林智堅：7月移居桃園打選戰　「確診前輩」祝張、賴早日康復

全球疫情上升22％　國內近一週本土反降21％「仍處廣泛社區流行」

超商買咖啡「杯蓋不見了」　他見1物狂讚：不怕倒！網兩派戰翻

「⼿」護防疫最前線　統領PLUS傳愛為醫護

抗通膨！台灣大起薪調漲7%召人才　年薪達18個月

柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

作業寫不完！「超派貓靠墊」監督也無效　網笑：無法抵擋的誘惑

人夫揪小三COS皇帝貴妃　樂園臉書「幫曬恩愛」成偷腥鐵證

砂石車撞倒10米路樹　瞬間「擊落」2騎士...驚險畫面曝光

陳其邁、陳吉仲同台東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼5000尾搶光

鴻海獲《機構投資者》頒發亞洲最佳管理團隊　囊括五項大獎！

藥華藥股價飆「大股東水漲船高」　宏亞手中持股曝光

政治熱門新聞

2024總統史上最辛苦　他曝面臨3危機

快訊／300億租屋補貼「申請5步驟曝光」

蘇揆今宣布300億租金補貼　7月起申請50萬戶可受惠

快訊／外交部長吳釗燮確診　有輕微呼吸道症狀

指揮中心「誤貼日期」釀新北背黑鍋！　侯友宜無奈嘆氣吐心聲

他曝柯志恩2大優點　「綠營對她很感冒」

罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元

300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣

林楚茵搞烏龍　徐巧芯：抹黑了就跑

「賽馬娘」手遊聲明標「當地」非「台灣」　鄭運鵬：這並沒有違法

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

趙少康揪1開銷「怎能說民生用電沒漲？」　要蔡英文向全國認錯道歉

下班注意！12縣市大雨特報

柯志恩政見「沒有愛情摩天輪」　韓國瑜笑了

更多熱門

相關新聞

素食遊客沒東西吃　武陵農場致歉全退費

素食遊客沒東西吃　武陵農場致歉全退費

彰化一名黃先生等14名遊客，25日到台中武陵農場遊玩2天1夜，晚餐到餐廳吃自助餐吃到飽，14人因為都是素食者，不過到了素食區卻是發現空空的，反應後只來了一盤四季豆。對此武陵農場回應，因為當天遊客入住時並未登記是素食，餐廳供應不及才讓黃先生不悅，餐廳除退費6300元，也再度透過電話向黃先生致歉，也會加強內部訓練。

柯志恩在美國置產：光明正大登記在我名下

柯志恩在美國置產：光明正大登記在我名下

娃娃機雙盜現身士林夜市　場主直擊抓人

娃娃機雙盜現身士林夜市　場主直擊抓人

JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇

JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨影音

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面