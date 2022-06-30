柯志恩南下高雄披戰袍！再切割「愛情摩天輪」：沒在規劃中

記者賴文萱／高雄報導

國民黨中常會昨才剛提名柯志恩參戰高雄市長，她今天馬上南下高雄舉辦首場造勢活動，國民黨議員也為她披起戰袍，並高喊柯志恩凍蒜！不過，被問及是否延續韓國瑜當時的愛情摩天輪一事，她再次重申，目前為止，對高雄未來政見還有很多需要著墨的地方，愛情摩天輪並沒有在她的規畫當中。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩南下高雄披戰袍，韓團隊的前高雄副市長葉匡時來站台。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今南下高雄舉辦首場造勢，地點就選在跟前市長韓國瑜很有淵源的蓮潭會館，在地藍軍力挺出席，並為她披上選戰背心，強調會團結力挺柯志恩凍蒜。對於為何選擇蓮潭會館，她說，「韓市長很喜歡，我們當然也會很喜歡」因為交通方便距離高鐵站近，大家也很熟悉，所以就選這個地方。

不過，近來柯志恩的言論被指想切割韓國瑜，引來韓粉炸鍋，更傳出連前副市長李四川也不滿。不過，今天再度被問及愛情摩天輪一事，柯志恩依舊強調，目前對高雄在不管建設、交通、教育文化上還有很多需要著墨的地方，到目前為止，在未來她提出的政見當中，愛情摩天輪沒有在她的規畫裡。





▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

韓團隊的前高雄副市長葉匡時今也特地站台緩頰，柯志恩才剛接受徵召提名，對於韓國瑜那時很多的政見還要再做討論，因為時空環境已經不一樣，對於韓最好的政見以及有延續性的政策，一定會保留下來；至於愛情摩天輪，他強調時空環境不同，如果要做，還有很多其他條件還要討論。

至於剛被提名就被爆出在美國置產一事，柯志恩表示，她完全誠實申報，因為她先生在美國科技業工作，有房產是很正常的事情，她不能理解2022年了，側翼還是用攻擊候選人家人的手法。她痛批，選戰還沒開始打，就弄成這樣子，要民進黨側翼好好檢討一下，不要用一貫的手法，應該換個新的。

柯志恩最後強調，她的房產在監察院申報上如實已報，絕對坦蕩蕩，並說很多人其實沒做這件事，家人在美國置產完全合法，她也合法告訴大家。

另外，柯志恩規劃下周就遷戶籍、南下高雄，被問及是否有意在高雄置產，柯志恩笑說，房地產需要錢，最近高雄房產也漲得不少。