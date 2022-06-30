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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁稱柯志恩「遠來是客」遭藍嗆　他幫反擊：做賊喊捉賊

▲高雄市長陳其邁出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長陳其邁稱柯志恩「遠來是客」。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，國民黨文傳會副主委黃子哲，諷刺高雄市長陳其邁「遠來是客」的說法，把是宜蘭人及台北人的高雄前市長陳菊、謝長廷這二位「前客」也一併酸了進去。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜反擊黃子哲，強調黃以己之心度人之腹，看什麼都是酸溜溜。

陳子瑜說，針對陳其邁稱柯志恩「遠來是客」，國民黨氣急敗壞地想把陳菊跟謝長廷拖下水，只是暴露自己的心虛。陳其邁身為高雄市長，對於一位在美國置產、從台灣北部前來高雄競選的對手說「遠來是客」，到底有何不妥？難不成要說「遠來不是客」嗎？又不像國民黨那樣氣量狹小。

▲▼國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩 謝褔弘選苗栗縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中常會正式提名柯志恩為高雄市長參選人。（圖／記者屠惠剛攝）

再來，無論是謝長廷、陳菊，雖然不是土生土長的高雄人，但都以實際行動證明對高雄的深厚感情，而且早在美麗島事件時，這兩人便與高雄產生了深深的羈絆。

例如陳菊，在美麗島事件之後，便長居高雄，不但在高雄選過國大代表，戶籍至今也仍在高雄；例如謝長廷，1997年戶籍遷到高雄後就未變過。反觀柯志恩的前輩韓國瑜，為了選市長把戶籍遷到林園，遭罷免後就把戶籍遷出高雄，絲毫看不出對高雄的誠意。

陳子瑜表示，只能說，國民黨很清楚柯志恩對高雄不熟、也沒有連結的困境，只好用一種做賊喊捉賊的姿態，拼命要扣陳其邁帽子。只是這不但沒有效果，反而是更強調了國民黨的心虛呀。

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