趙少康揪1開銷「怎能說民生用電沒漲？」　要蔡英文向全國認錯道歉

▲中廣董事長趙少康偕。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部電價費率審議委員會27日決議終結電價「連7凍」，7月起平均電價漲8.4％，其中高壓以上產業用電大戶調漲15％，而小商店及住宅用電1000度以下不調漲。但中廣董事長趙少康指出，社區大樓公共用電輕易超過千度，造成一般家庭的公共電費支出增加，怎能說民生用電沒漲？趙批評，因為能源政策錯誤，導致電價漲幅擴大，總統蔡英文難辭其咎，好好向國人認錯道歉吧。

趙少康29日下午在臉書以「蔡英文應為萬物齊漲向全民道歉」為題表示，蔡英文自毀「十年不漲電價」承諾，選舉年怕得罪選民，蔡政府不斷洗腦「民生電價沒漲」，全都是政治話術。不要忘了，就算每月用電1000度以下的住宅電費不漲，但社區大樓照明、電梯、冷氣等公共用電輕易超過千度，成為漲價對象，一般家庭的公共電費支出還是會增加，怎麼能說民生用電沒漲？

趙少康說，不只7月起電價平均貴了8.4％，蔡英文執政以來，蛋價、汽水、便當、鍋貼、雞排、手搖飲等庶民最常接觸的民生物資早就已經漲翻天，疫情下，無薪假人數不斷增加，荷包已經縮水，現在電價還要再漲，工業用戶漲幅高達15％，營運成本提高下，勢必緊縮員工福利或影響調薪規劃，怎麼能說不會影響民生？

趙少康指出，中央大學最新消費者信心指數調查，消費信心創下13年新低；主計總處也指出，國內實質薪資比上年同期衰退0.23％，是6年來首度負成長，都會影響民眾未來的消費手筆，拖累經濟成長，形成惡性循環。

趙少康批評，即使基本工資調高，但對大多數薪水本來就高於基本工資的上班族來說，一點都沒有受惠，萬物皆漲就是薪水不漲，蔡政府還不斷催眠「台灣經濟史上最好」，真是不知民間疾苦。

趙少康說，行政院長蘇貞昌是不是忘了自己曾經批評「馬政府蠻幹，油電雙漲帶動萬物飛漲，讓人民更痛苦」？蔡英文也曾指責物價上漲「馬政府必須扛起所有責任，而不是把責任往在野黨、前朝推」，因為能源政策錯誤，導致電價漲幅擴大，蔡英文難辭其咎，好好向國人認錯道歉吧。