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日本熱爆！50多歲男中暑送醫亡　東京單月11死「破10年紀錄」

▲▼日本熱浪、東京熱浪帶來超過攝氏35度的高溫，突破147年間6月最高溫紀錄。（圖／路透）

▲東京連日突破攝氏35度的歷史高溫紀錄，一名50歲男子30日疑因中暑死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本面臨熱浪，創下6月份最高溫的近150年來紀錄。日本富士電視台新聞網（FNN）報導，東京30日至少105人因懷疑中暑而送醫，是單日截至下午3時以前中暑送醫人數最多的一次，其中一名50歲男性死亡。NHK則稱，東京6月已累計11人疑似中暑死亡，是過去10年來最多。

▲▼日本熱浪、東京連日突破147年來的6月份歷史高溫。（圖／路透）

▲東京創下147年來的6月份歷史高溫，單日多達105人疑似因中暑送醫，其中一名男子死亡。（圖／路透）

根據FNN報導，東京消防廳透露，截至當地時間30日下午3時，疑似因中暑而被送往醫院者共計105人，患者年齡從6歲到97歲，是今年以來單日下午3時前累計中暑送醫人數最高的一天。另外，被送醫者中一名50多歲男性死亡，一名50多歲女性命危。

NHK報導指出，綜合警視廳與東京都監察醫務消息，東京自6月初至29日為止，疑因中暑死亡的人數已達11人，是過去10年來的6月份最高紀錄。死者年齡介於40多歲至90多歲，其中70、80多歲各有4人，佔最大宗。

其中一名70歲獨居女性28日被發現躺在足立區家中的被褥上死亡，當時窗戶緊閉，室內未開空調，死因疑為中暑。另一名文京區70多歲男性27日也被發現倒臥公寓地板，送醫後死亡。東京消防廳表示，即使是在夜間室內，出現中暑症狀送醫者的人數仍然不少，呼籲市民適當開冷氣降溫，並注意水分攝取。

▲▼日本熱浪、東京連日突破147年來的6月份歷史高溫。（圖／路透）

▲日本面臨熱浪，供電吃緊之際，福島一家燃煤燃油電廠又發生機組故障。（圖／路透）

共同社報導，日本東北部福島縣勿來火力發電廠9號機組的一個通風機發生震動後發生技術故障，並於30日凌晨3時停止運轉，估計單日恐減少60萬瓩的供電量，引發停電恐慌。不過，負責運營的常磐共同火力公司與當局表示，目前尚未出現電力中斷的風險。公司補充，電廠機組計畫在晚間之間恢復供電，故障原因仍在調查中。

據日本氣象廳表示，東京氣溫攀升至攝氏36.4度，是1875年有紀錄以來的6月份最高溫紀錄，東京北部埼玉縣和群馬縣部分地區也出現超過攝氏35度高溫。經濟產業省連續4天敦促東京與周邊地區的企業和家戶節電。

►1天少60萬瓩！日本缺電又遇發電機組故障　東京供電拉警報

►日本群馬縣高溫飆破40度！　東京「單日224人中暑」送醫破紀錄

►簡單1招防中暑！日專家：「降溫關鍵在手掌」　做完全身自動散熱

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