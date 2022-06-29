日本群馬縣高溫飆破40度！　東京「單日224人中暑」送醫破紀錄

▲日本從東北地區以南到沖繩被太平洋高壓覆蓋，屢出現35度以上高溫天氣。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
日本群馬縣伊勢崎市在當地時間29日下午2時20分測得40度高溫，是今年6月以來第二次達到40度，創下全國紀錄。此外，東京都同樣面臨酷暑，光是28日單日就有224人因中暑送醫，創下今年新高。
根據日本氣象廳消息，位於關東內陸群馬縣的三座城市佔據今日全國最高溫前三名，伊勢崎市在當地時間29日下午2時20分測得40.1度高溫居冠，這也是該市6月以來第2次測得40度高溫，前一次是25日的40.2度。桐生市以39.8度排第二，前橋市則以39.5度成為第三高溫。
【速報】— ウェザーニュース (@wni_jp) June 25, 2022
群馬県伊勢崎市で40.1℃を観測しました。
今年全国で初めての40℃到達で、6月に40℃を観測するのは国内で観測史上初めてです。
体温を超える危険な暑さです。熱中症予防を行ってください。
決して無理をせず、少しでもおかしいなと思ったら涼しい所で休憩を。https://t.co/yXMIA9fAgR pic.twitter.com/x4yXgHYica
氣象廳指出，日本從東北地區以南到沖繩被太平洋高壓覆蓋，屢出現35度以上高溫天氣，預計明日同樣也會是酷熱天氣。除了內陸地區以外，東京都也是連續5天高溫超過35度。
東京消防廳表示，東京都28日就有224名8至100歲的民眾因中暑送醫，創下今年以來單日最高紀錄，也是首次超過200人。據了解，80歲以上患者共有60人佔最多，若加上70歲以上患者，就佔了全體中暑送醫人數的一半以上。
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