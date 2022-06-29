日本群馬縣高溫飆破40度！　東京「單日224人中暑」送醫破紀錄

▲日本從東北地區以南到沖繩被太平洋高壓覆蓋，屢出現35度以上高溫天氣。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本群馬縣伊勢崎市在當地時間29日下午2時20分測得40度高溫，是今年6月以來第二次達到40度，創下全國紀錄。此外，東京都同樣面臨酷暑，光是28日單日就有224人因中暑送醫，創下今年新高。

根據日本氣象廳消息，位於關東內陸群馬縣的三座城市佔據今日全國最高溫前三名，伊勢崎市在當地時間29日下午2時20分測得40.1度高溫居冠，這也是該市6月以來第2次測得40度高溫，前一次是25日的40.2度。桐生市以39.8度排第二，前橋市則以39.5度成為第三高溫。

氣象廳指出，日本從東北地區以南到沖繩被太平洋高壓覆蓋，屢出現35度以上高溫天氣，預計明日同樣也會是酷熱天氣。除了內陸地區以外，東京都也是連續5天高溫超過35度。

東京消防廳表示，東京都28日就有224名8至100歲的民眾因中暑送醫，創下今年以來單日最高紀錄，也是首次超過200人。據了解，80歲以上患者共有60人佔最多，若加上70歲以上患者，就佔了全體中暑送醫人數的一半以上。

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