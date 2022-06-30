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南韓首爾連日降豪雨！上游洩洪致漢江水位升　地鐵站淹到小腿

▲▼南韓因滯留鋒面影響，首爾降下集中豪雨，八堂水壩正在進行洩洪。（圖／達志影像）

▲南韓因滯留鋒面影響，首爾降下集中豪雨，八堂水壩正在進行洩洪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓氣象廳針對首都圈（首爾、京畿道、仁川）以及中部地方發佈豪雨特報。今（30）日上午，首爾東部幹線道路、西部幹線道路管控車流進入。漢江則由於上游八堂水壩開放水門洩洪，導致河川水位上升。地鐵站也因豪雨積水，趕著出門的上班族只能強顏歡笑。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，包括首爾在內的首都圈地區、中部地方昨（29）日晚間起便降下豪雨，導致首爾市區多處道路淹水，觀察從29日下午3時至30日上午9時的累積降雨量，首爾為102.2mm、京畿道華城市（西新面）229.0mm、京畿道龍仁市（處仁區）229.0mm、京畿道烏山市（南村洞）211.5mm等。

▼京畿道城南市「炭川」河道氾濫。（圖／達志影像）

▲▼京畿道城南市「炭川」河道氾濫。（圖／達志影像）

▲▼首爾漢江盤浦大橋下方的潛水橋。（圖／達志影像）

▲首爾漢江盤浦大橋下方的潛水橋。（圖／達志影像）

首爾市從30日上午6時45分起便針對東部幹線道路（快速道路）進行全面管控，禁止車輛出入；上午9時4分起開始禁止車流出入盤浦大橋下方的潛水橋；上午8時59分起針對內部循環路（快速道路）奧林匹克大路城山大橋南側至楊花大橋南側區間實施1車道控管。

南韓氣象廳表示，受到滯留鋒面的影響，直到30日下午2時仍繼續維持豪雨特鰾，豪雨伴隨著強風、打雷閃電，至今每小時降雨量為30至50mm。

漢江水位也未見消退，以30日下午3時為準，漢江潛水橋水位6.94m、清潭大橋6.16m、漢江大橋4.54m等，其中潛水橋水位超過開放行人（5.5m）、車輛（6.2m）通行的標準，因此從上午起全面管控雙向車道。

▲▼豪雨淹進1號線地鐵細柳站內。（圖／翻攝自推特）

▲豪雨淹進1號線地鐵細柳站內。（圖／翻攝自推特）

另外，南韓網路論壇也出現多張地鐵1號線細柳站（京畿道水原市勸善區）內部積水的相片，出門通勤的民眾只能捲起褲管、脫下鞋子，赤腳走樓梯或搭電梯。

其實，連日來因滯留鋒面所導致的豪雨，讓南韓當局十分憂心，南韓統一部曾於28日向位處上游地段的北韓呼籲，若要開放水壩洩洪，則應提早告知，然而卻始終遭到北韓當局「已讀不回」。

南韓軍方30日證實，研判北韓在未向南韓通報的情況下，於豪雨期間開放臨津江上游的黃江壩進行洩洪。

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