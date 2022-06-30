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生前立遺囑捐地做引道！花蓮闕家遵母訓完成遺願　獲頒感謝狀

▲▼花蓮市長魏嘉賢親赴闕家鞠躬致謝。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢親赴闕家鞠躬致謝。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市新農兵橋引道工程預計七月動工，新的引道工程內有私人土地將使用到部分私有地，其中地主三年前同意把約二坪大的私有土地無償捐出供工程施作做為永久通行使用，不幸地主於去年過世，繼承的闕家子女同意捐出，完成母親遺願，市長魏嘉賢昨前往闕家頒發感謝狀，希望新農兵橋能在年底完工。

▲▼花蓮市長魏嘉賢親赴闕家鞠躬致謝。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢日前偕同建設課長徐國城以及新農兵橋監造單位創源技術顧問有限公司經理林昌洋等人前往尚志路，表揚無償提供土地給新農兵橋引道的闕家兄弟姊妹。魏嘉賢先向去年四月逝世的闕母牌位致敬，感謝她在生前親立土地使用權同意書並叮嚀子女務必要配合這項工程，將位在尚志路橋頭三角地帶的土地無償提供，讓新農兵橋的工程可以順利進行。

▲▼花蓮市長魏嘉賢親赴闕家鞠躬致謝。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢頒贈感謝狀。

闕志安是中華民國腳底按摩職業工會聯合會理事長，同時也是花蓮五行堂足底養生會館負責人，他的母親去年四月逝世，事母至孝的他為延續母親生前濟世助人的善心及愛心，特別樽節喪葬費用，購入1000多斤白米及食品等物資，捐贈給愛心慈善機構。

▲▼花蓮市長魏嘉賢親赴闕家鞠躬致謝。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼新農兵橋中央橋墩帽梁鋼筋已綁紮並完成第一層澆置混凝土，引道預計7月底施工，整體工程預計11月底完工。

闕志安說，他覺得媽媽真的很偉大，生前就曾針對新農兵橋的改建，千叮萬囑子女們一定要全力配合，因為鋪橋修路是造福大家，也因此在新農兵橋規畫改建之前的前三年，母親已先行簽了土地使用權同意書，雖然母親去年4月已離開人世，但家人決定遵循母親遺願，延續她樂善好施的精神，期盼這項工程嚴謹施工，讓用路人有平安回家的路。

▲▼花蓮市長魏嘉賢親赴闕家鞠躬致謝。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢感謝闕炎輝、闕煥章、闕駿盛、闕志安、闕雲霞、闕定玉，更要感謝闕母生前對這項工程的關注，讓花蓮市的建設能夠順利進行。魏嘉賢提到，闕家不止無償提供新農兵橋的引道土地，過去尚志橋拓寬改建時，闕家也積極配合，將部分土地提供無償使用，他們對於花蓮市公共設施的建設功不可沒。魏嘉賢強調，他會給闕母一個重要的承諾，對於這座橋梁的公共工程建設品質嚴格把關，讓民眾有安全回家的路，

建設課長徐國城補充表示，目前新農兵橋的施做進度，中央橋墩帽梁鋼筋已綁紮並完成第一層澆置混凝土、尚志路橋台牆面鋼筋已綁紮也完成基礎澆置混凝土。引道預計7月底施工，預力梁將於8月中吊裝，如未受天候影響或其他不可抗力因素，整體工程預計11月底完工。
 

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