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代還父親生前口頭願！她散盡畢生積蓄　捐贈400萬復康中巴

▲▼莊女士捐贈台東成功鎮公所復康巴士，儀式低調簡單隆重。（圖／部東醫院提供，下同）

莊女士捐贈台東成功鎮公所復康巴士，儀式低調簡單隆重。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新北市一家建設公司董事長夫人莊英暖的父親莊訓章去年過世，莊父生前許下口頭願，想要買一部復康中型巴士給東海岸鄉親，免除他們就醫不便的困境，今年初莊女士訂購一部復康中巴送給成功鎮公所，日前在捐贈儀式當天，她獨自拿著手機繞行中巴一圈，錄下全新車輛的影像告慰父親在天之靈，莊女士口中念念有詞對著父親說話，「我走入他的行程，完成他的心願」，父女深情讓人感動！

▲▼莊女士捐贈台東成功鎮公所復康巴士，儀式低調簡單隆重。（圖／部東醫院提供，下同）

莊女士持手機繞行巴士錄下新車影像，告慰父親在天之靈。

「再大的福報，人走了往生，就是這樣子而已！」莊女士這段無人知曉的對話，無意間被記者收錄，一旁女兒提醒她儀式要開始了她才收起手機；在捐贈儀式上她婉拒致詞3次，心裡只想完成父親遺願，最後在協助聯絡捐贈事宜的台東成功觀音寺慧業法師提醒之下才拿起麥克風；這場疫情中不到10人參加的簡單儀式，是她唯一一次公開描述這段祖父、父親與她的深厚親情。

▲▼莊女士捐贈台東成功鎮公所復康巴士，儀式低調簡單隆重。（圖／部東醫院提供，下同）

莊女士雙手合十開心上告父親完成心願。

莊女士說，祖父莊福來年輕時體弱多病，兄弟姊妹將他「請出家門」任憑自生自滅，好在遇上一位地主貴人願意給他代耕機會，健康復原之後祖父發願要多行善事，父親莊訓章承襲乃父之風，壯年時期選上新店地區基層民代，莊女士在祖父、父母的教養之下耳濡目染，造橋鋪路施棺樣樣都來，年輕時仍然每天在菜市場賣菜養活6個弟妹；10年前篤信佛教的父親參加南海佛教會在綠島地區舉辦的水陸法會，看到有其他師姐捐贈車輛大為感動，發願也要捐車造福鄉里，雖然高齡90歲的父親來不及看到捐贈現場，莊女士和先生廖清安仍然願意相信，祖父和父親一定在天上全程觀禮。

▲▼莊女士捐贈台東成功鎮公所復康巴士，儀式低調簡單隆重。（圖／部東醫院提供，下同）

這部復康中巴幾乎花掉莊女士所有的積蓄，但是能夠看著車身銘刻祖父、父母名字的車輛奔馳在成功鎮的大街小巷，莊女士心滿意足，「謝謝我敬愛的長輩讓我有學習的機會，在吃虧中學習滿足、在受助時學習報恩」。

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