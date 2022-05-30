弄丟遺囑「過世爸少做2件事」　兒遭離婚妻拿走1000萬元

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗湯姓女子與廖姓男子在2020年間調解離婚，但她發現前夫婚後財產比較多，於是提起夫妻剩餘財產分配訴訟，要求給付1000萬元；廖男則認為，那些所謂的「婚後財產」是過世父親所贈與，女方既然已經離婚，當然無權拿取。不過，由於廖父生前並未辦理贈與和繼承，苗地院法官審理後，判廖男應再給湯女1000萬元，全案仍可上訴。

▲廖男認為父親留下來的遺產不應該列入夫妻婚後剩餘財產分配的範圍。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

湯女在判決書中主張，和廖男結婚16年，2020年間雙方調解離婚，婚姻關係已經消滅，而男方婚後財產比較多，她自然可以依法請求前夫給付婚後剩餘財產差額之半數，也就是說，至少要再給她1000萬元。

廖男則強調，自己是在夜市擺攤維生，營業所得都要跟湯女均分，收入有限，扣除支出並無剩餘，已無任何可供分配之剩餘財產，那些「婚後財產」都是過世父親在2011年所贈與，總計1700萬元，另外還有一些不動產也是父親贈與。

協助廖父製作遺囑的林姓證人出庭證稱，廖父當時說財產要給女兒的都給了，剩下的要給兒子，雖然遺囑沒有具體寫到有哪些遺產，但廖父說有些款項放在兒子的帳戶，應該是要給兒子的遺產。然而，這份遺囑已在廖父過世前遺失，他生前也沒有製作第二份遺囑，因此難以證明他臨終前是否曾同意將哪一部分的財產贈與兒子。

廖男的妹妹也證稱，父親的銀行帳戶原本是由她保管，2008年時父親要求將存簿交給哥哥，讓哥哥把裡面的錢轉到自己的銀行帳戶，但事隔多年了，她早就不記得父親為什麼要這麼做。

苗栗地院法官認為，從上述證詞來看，廖父確實曾授權讓廖男將款項轉進個人帳戶，但無法認定這些錢是贈與，況且在匯款紀錄中，最小尾數竟有到個位數，而一般大筆金額贈與通常都是數萬元或數十萬元的整數，這顯然與常情不符。

另外，法官指出，依據《民法》1030條之1第1項之意旨，婚後財產除非可證明屬於「繼承或其他無償取得之財產」或「慰撫金」，原則上應納入剩餘財產差額分配之計算範圍，廖男既然無法證實匯入帳戶內的錢來自父親的贈與，自然應該納入剩餘財產差額計算之範圍，最終判他應再給前妻1000萬元，全案仍可上訴。