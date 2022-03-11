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人妻產後3個月尪有小三！公婆大義滅親改遺囑：媳婦與孫子當繼承人

因為不捨媳婦被自家兒子虐待與外遇，國外一對父母直接把兒子踢出繼承人名單。（示意圖／pixabay）

▲一名人妻才生完3個丈夫就在外面搞外遇有小三，還放話威脅離婚。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

如果發現小孩背叛自己的伴侶，身為父母的你會如何做決定呢？近日國外就有一對父母，發現兒子外遇、堅持離婚甚至拋棄自己的老婆時，這對父母氣到把自己的兒子踢出繼承人名單，改立自己的媳婦與孫子當作遺產繼承人，消息曝光後，引起不少網友大聲叫好。

近日有一名網友在美國社群網站Reddit上，以「在各種虐待與出軌後，我的兒子和妻子離婚了。為了給兒子一個教訓，我們把兒子踢出繼承人名單，讓媳婦與孫子當繼承人，現在他（指兒子）失去了整個家庭」為題發文。內容中指出，在媳婦產後3個月，他們24歲的兒子就對媳婦的態度非常惡劣，甚至會出手虐待兒媳婦，之後甚至出軌、搬出原有的家庭，跑去與其他女人同居，以此逼迫媳婦離婚。

這對夫妻在聽到媳婦的哭訴後，想到媳婦才剛生產完，一邊要照顧小孩，另一邊卻又被自家兒子虐待，這讓這對父母感到羞愧且難以接受。於是這對父母決定，將兒子踢出遺產繼承人的名單，將原本要給兒子的遺產，改立媳婦與剛出生的孫子成為遺產繼承人。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲公婆不捨媳婦被自家兒子虐待與外遇，決定更改遺囑，改立媳婦和孫子為遺產繼承人。（圖／CFP視覺中國）

該名網友表示，後來兒子從其他姊妹那聽到這個消息後，氣到揚言要動員所有人來羞辱自己與丈夫。沒想到，整個家族大部分的成員，其實都站在兒子那邊，甚至認為媳婦只是「外人」，不應該就這樣讓自己損失一個兒子。

但這對父母依舊堅持自己的行為，不僅讓兒媳婦居住在家中，還幫忙照顧剛出生的孫兒，他們認為「這才是唯一公平的作法，這樣才能確保媳婦與孫子能有個安穩的生活環境」。而對於兒子的改變，也讓該名網友表示「我真的不知道他怎麼變成這樣，看他在短時間內做出各種可怕的惡劣行徑，我真的很震驚」。

不少網友在看到這篇文章後，紛紛留言表示「你真是很好的婆婆」、「我曾向我婆婆求助過，結果她跟我說，我需要更努力地支持丈夫的想法」、「我找到老公出軌三年的證據，我把證據發給婆婆看，她無視了我，告訴全家人我是個騙子」、「前夫因為虐待配偶罪被抓，她告訴所有人我是編的」。

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