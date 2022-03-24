快訊／名製作人邱瓈寬現身北檢　被控侵占恩師裴祥泉上億遺產

記者劉昌松／台北報導

名製作人邱瓈寬的製片恩師裴祥泉7年前病逝，身後上億元遺產以遺囑方式，幾乎都留給愛徒邱瓈寬和公司員工，裴的妹妹裴祥麟不滿而提起民事訴訟，經法院一審判決遺囑無效後，裴祥麟再提刑事訴訟，控告邱嫌侵占裴祥泉的遺產，台北地檢署24日開庭，邱瓈寬在律師陪同下現身北檢偵查庭。

▲邱瓈寬因恩師遺囑繼承上億遺產遭控侵占。（圖／資料照）



這起藝能界鉅額遺囑官司，起因於裴祥泉2015年5月過世後，裴的親人要去辦理相關遺產申報程序時得知，邱瓈寬已經以遺囑執行人的身分，完成相關程序，裴祥泉被申報的遺產高達2.18億元，另有債務1.35億。

裴的妹妹從國稅局得知，邱瓈寬所持有的遺囑是由裴祥泉口述、他人代筆，內容是「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，就給那些需要照顧的人」，裡面完全沒有提到家人，裴的妹妹認為遺囑造假而提起民事訴訟。

結果台北地院一審在2017年間，以3名口述遺囑見證人中，有2人就是可獲得遺產的漢星公司員工，違反《民法》「受遺贈人，不得為遺囑見證人」的規定，因此判決遺囑無效。

邱瓈寬不服，一方面上訴二審，一方面也以裴祥泉生前遭妹妹「重大之虐待或侮辱情事」，訴請法院確認家人繼承權不存在。邱瓈寬這一反告，不但讓遺囑無效的民事官司一度因此被裁定停止審理，更讓裴的妹妹氣炸，決定另外循刑事途徑，控告邱涉嫌侵占罪等罪，全案正由台北地檢署辦中。

另一方面，香港知名藝人曾志偉也跨海提告主張，裴男生前欠他台幣5700萬元沒還，要求裴男兄妹用裴男的遺產支付，不過台北地院認定，曾志偉無法證明借據與雙方委託代收款是同一件事等理由，判決曾志偉敗訴，可上訴。

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