　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敘利亞宣布：正式承認烏東頓巴斯「二小國」獨立和主權

▲▼盧甘斯克地區的親俄民兵。（圖／路透）

▲敘利亞宣布承認烏東「盧甘斯克」與「頓內茨克」的主權獨立。圖為盧甘斯克地區的親俄民兵。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

不被世界多數國家所承認的烏克蘭東部親俄偽政權「盧甘斯克」與「頓內茨克」，繼俄羅斯之後，敘利亞也宣布承認「二小國」獨立。

根據CNN報導，敘利亞聲明指出，為了表達在所有領域建立關係的共同意願和願望，正式承認「盧甘斯克和頓內茨克人民共和國的獨立和主權」。

敘利亞外交部指出，將建立與兩國溝通管道，以商定加強與兩國關係的框架，包括根據既定的（外交）規則建立外交關係。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐
日本人訂台灣鳳梨「到貨全發霉」！農委會：是他們的問題
16歲馬東石是高顏值小鮮肉！　帥照出土網驚呆：認不出
快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了
小關之琳喊150萬聘金！娘家給20坪台北房　親友怒：妳跟別人
9樣「電力怪獸」讓帳單暴走　省錢方法曝光
研究驚揭：「有3人格」性伴侶比較多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭向俄放出威懾訊號　歡迎美在波國建立軍事總部

敘利亞宣布：正式承認烏東頓巴斯「二小國」獨立和主權

俄羅斯警告：芬蘭、瑞典加入北約將「破壞穩定」

土耳其總統反轉北約立場　取外交勝利拚2023勝選

洋基小女孩「翻轉水瓶」high翻主場　網：每個人都需要這個時刻

彭博全球防疫韌性「台灣倒數第2名」　旅行能力成為慘敗項目

核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝光

女兒被性侵氣炸！父見嫌犯出獄　秒撂人「擄走」逼婚

重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

血腥斬首過程曝！2名穆斯林「直播」砍殺裁縫師　只因先知被污辱

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

胡宇威曝求婚細節「蠻累的」：弄到自己 XD 　曾沛慈老公「浪漫求婚」...她爆哭20分鐘！

波蘭向俄放出威懾訊號　歡迎美在波國建立軍事總部

敘利亞宣布：正式承認烏東頓巴斯「二小國」獨立和主權

俄羅斯警告：芬蘭、瑞典加入北約將「破壞穩定」

土耳其總統反轉北約立場　取外交勝利拚2023勝選

洋基小女孩「翻轉水瓶」high翻主場　網：每個人都需要這個時刻

彭博全球防疫韌性「台灣倒數第2名」　旅行能力成為慘敗項目

核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝光

女兒被性侵氣炸！父見嫌犯出獄　秒撂人「擄走」逼婚

重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

血腥斬首過程曝！2名穆斯林「直播」砍殺裁縫師　只因先知被污辱

有著動感外型的熱血休旅！速霸陸日規森林人新增STI Sport車型

波蘭向俄放出威懾訊號　歡迎美在波國建立軍事總部

新穎生醫董座曾錙翎曝：今年業績起飛　跨足POCT、重新申請FDA

湖人名單一半確定！5人就耗費43億　瞄準「攻守俱佳側翼」

陳海茵狂冒蕁麻疹「整隻腿紅腫」：癢到呼吸困難！　患部照嚇壞網

宏達電亞太總座黃昭穎曝「元宇宙藍圖」　最終擬爭取會員訂閱制

曾仁和好投飆8K！嚴宏鈞3分砲包辦5打點　桃猿最快明亮燈

歐盟確定「2035年禁售汽／柴油新車」！結果出爐加速電動化腳步

創為精密掛牌首日獲好彩頭！　收盤漲幅達16.3%、每股漲13元

小房間說第二動作不能挑戰！曾總：裁判說行政疏失

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

286倍月薪入帳　他答應還錢卻神隱

即／10歲女童找到了！車內發現「3人屍體」

烏克蘭妹「集體脫光」賣照　賺2400萬全捐

核動力「天空郵輪」可載5千人飛行永不落地

數十官兵爆料　上百UFO包圍美軍艦隊

她裝癌末募160萬出國爽玩　賠不到200元

通膨飆高消費者信心劇跌　美股重挫近500點

洋基小女孩翻轉水瓶high翻主場　網：每個人都需要

害她下體被看光！老公陪產拍照　秒傳家庭群組

越野車手從天摔進觀眾席　18歲女遭爆頭慘死

星國BA.4、BA.5肆虐破萬確診　官員：新疫情提早到

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

更多熱門

相關新聞

北約正式邀請芬蘭、瑞典加入　將置於美國核保護傘

北約正式邀請芬蘭、瑞典加入　將置於美國核保護傘

北約在公報中宣布，北約成員國已正式同意邀請瑞典和芬蘭加入北約，30個成員國在馬德里峰會上，共同做出這個決定，並同意正式將俄羅斯視為「對盟國安全的最重大和直接威脅」。俄羅斯入侵烏克蘭，讓赫爾辛基和斯德哥爾摩放棄其傳統的中立立場。

俄：芬蘭、瑞典加入北約將破壞穩定

俄：芬蘭、瑞典加入北約將破壞穩定

澤倫斯基：抵抗俄軍月耗50億美元

澤倫斯基：抵抗俄軍月耗50億美元

土耳其總統反轉北約立場　取外交勝利拚2023勝選

土耳其總統反轉北約立場　取外交勝利拚2023勝選

重演冷戰南北對抗？「G7工業國VS金磚國」全球秩序洗牌

重演冷戰南北對抗？「G7工業國VS金磚國」全球秩序洗牌

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭敘利亞

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

台灣大道變河流！大肚山上遊園路也積水

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面