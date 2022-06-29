敘利亞宣布：正式承認烏東頓巴斯「二小國」獨立和主權

▲敘利亞宣布承認烏東「盧甘斯克」與「頓內茨克」的主權獨立。圖為盧甘斯克地區的親俄民兵。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

不被世界多數國家所承認的烏克蘭東部親俄偽政權「盧甘斯克」與「頓內茨克」，繼俄羅斯之後，敘利亞也宣布承認「二小國」獨立。

根據CNN報導，敘利亞聲明指出，為了表達在所有領域建立關係的共同意願和願望，正式承認「盧甘斯克和頓內茨克人民共和國的獨立和主權」。

敘利亞外交部指出，將建立與兩國溝通管道，以商定加強與兩國關係的框架，包括根據既定的（外交）規則建立外交關係。

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