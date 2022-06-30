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遷屏東仍叫「高雄機廠」讓蘇揆有微詞　台鐵13天火速正名潮州機廠

▲▼ 台鐵局高雄機廠正名為潮州機廠。（圖／台鐵局提供）

▲ 台鐵局高雄機廠正名為潮州機廠。（圖／台鐵局提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵局高雄機場遷至屏東潮州車輛基地，6/18舉辦啟用典禮，行政院長蘇貞昌出席時對遷廠後仍稱為高雄機廠有意見，認為名實不符，應落地生根正名為潮州機廠，事隔13天，台鐵火速在今天將高雄機廠正名為潮州機廠，今正式揭牌。

原址在台北松山區的「全台最大火車醫院」台北機廠搬遷至桃園富岡、高雄機廠搬至屏東潮州，不過仍延用舊名，讓行政院長蘇貞昌日前說話了，要求台鐵正名，台鐵台北機廠6/28起正名為富岡機廠並正式揭牌，潮州機廠今(6/30)也火速正名並舉辦揭牌儀式。

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台鐵局表示，潮州機廠於今日舉行揭牌儀式，配合公司化轉型，結合在地特色朝向永續發展，將原機關名稱「交通部臺灣鐵路管理局潮州高雄機廠」改為「交通部臺灣鐵路管理局潮州機廠」，今日揭牌儀式由台鐵局長杜微主持。

▲▼ 台鐵局高雄機廠正名為潮州機廠。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵局高雄機廠正名為潮州機廠。（圖／台鐵局提供）

為配合政府高雄市區鐵路地下化，台鐵局102年奉行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠遷建至屏東縣潮州，基地面積約52公頃，總工程費134億8千餘萬元，於106年10月動工、110年12月完工，並於111年6月18日舉辦正式啟用典禮。行政院長蘇貞昌在典禮會場致詞時指出，高雄機廠應該正名為潮州機廠。

台鐵局表示，此次正名後，除象徵邁向新的里程碑，也順應時代的趨勢並強化在地連結，提升競爭力，未來潮州的車輛基地將成為台灣規模最大的鐵路維修基地，並以『最大修車廠、銀級綠建築、前瞻新科技、旅遊新經濟』的精神邁入嶄新的修車紀元。

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台鐵高雄機廠潮州機廠

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