折疊門莒光號退役「邁全新時代」　下批換這款台鐵老車停駛

▲台鐵摺疊門莒光號退役。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明天(6/29)大改點，最後一批167輛(節)折疊門莒光號將跟著退役，預計將留幾輛做為文資保存，其他175輛自動門莒光號將等明年底EMU900型區間車新車全數交車後，也會陸續評估停駛或包車使用；另下一批準備退役老舊柴聯車和柴油客車將自今年底起陸續除役。

折疊門莒光號今下午開出末班車，明起167輛(節)折疊門莒光號將正式退出班表營運，台鐵局長杜微今(6/28)日上午赴七堵機務段視察改點整備情形，並檢視台鐵局定期班表最後一班折疊門莒光號編組。

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▲台鐵摺疊門莒光號退役。（圖／台鐵提供）

杜微表示，這一次年中改點會有更多的新車上線行駛，加速汰換老舊車輛，對運能提升、縮短行車時間、減少故障增進安全、以及環境保護都有很大助益。今天開行521次末班折疊門莒光號，象徵台鐵邁向另一個全新時代，特別感謝相關工作同仁及外界的協助，也期勉大家要繼續努力為民眾旅客提供更好的服務。

該167輛折疊門莒光號明起停駛除役，除將規劃幾輛文資保存外，其餘將報廢；另台鐵還有175輛自動門莒光號仍將持續行駛一段時間，預計EMU900型區間車2023年底前全數交車後，莒光號未來改用EMU900型取代，若新車數量夠，莒光號也會評估停駛，或轉作包車使用。

▲台鐵摺疊門莒光號退役。（圖／台鐵提供）

台鐵新車逐步到位，繼復興號、折疊門莒光號陸續停駛除役後，下一波準備退役的則是老舊柴聯車和柴油客車，台鐵表示，今年底到明年規劃陸續淘汰DR2800型45輛、2900型30輛、3000型75輛，改採新車替駛，提供旅客更好的服務品質。