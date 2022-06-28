末班折疊門莒光號開行！數百鐵道迷不捨搶搭　他搭6.5小時告別

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(6/29)大改點，因應新車加入營運，現有167輛(節)折疊門老舊莒光號將全數淘汰，末班車521次莒光號今下午從七堵發車，車尾加掛客廳車，吸引數百名鐵道迷搶搭和追車，有鐵道迷熱血買了台北到新左營車票要搭6.5小時送末班摺疊門莒光號「最後一程」，還有不少鐵道迷直呼「捨不得」。

▲台鐵折疊門莒光號退役。（圖／記者李姿慧攝）

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最後一批有折疊門的莒光號共有6班次，包括行駛潮州-花蓮間561次、562次，以及七堵-潮州間506次、507次、522次、513次，明天起台鐵大改點時將全面退役停駛，改以6班EMU900型區間快車行駛。

折疊門莒光號退役消息一出，今吸引不少鐵道迷和民眾搶搭，正班時刻表上的末班折疊門莒光號為521車次，下午15點38分從七堵站發車，沿途停靠汐止、松山、台北、板橋、樹林、鶯歌、桃園、中壢、楊梅、湖口、新竹、竹南、後龍、通霄、苑裡、大甲、清水、沙鹿、彰化、員林、田中、二水、斗六、斗南、大林、嘉義、新營、隆田、善化、台南、岡山，晚間22點45分抵達終點新左營站。

▲台鐵折疊門莒光號退役，吸引數百名鐵道迷搶搭送別。（圖／記者李姿慧攝）

一名追火車歷史已有40多年鐵道迷低調表示，復興號退役時他也搭過，他特地買了折疊門莒光號末班車521次的車票，打算從台北站搭到新左營站，行車時間大約6個半小時，回程再搭客運回台北，趕在天亮前回到家。

▲鐵道迷特地買台北到新左營搭末班折疊門莒光號6.5小時告別。（圖／記者李姿慧攝）

另一名鐵道迷陳先生表示，他從國中開始追火車到大一，小時候會跟家人一起搭莒光號出去旅遊，長大後比較少搭莒光號，長距離移動會搭自強號，他小時候記憶最早搭到的莒光號也是手動折疊門，明天開始要退出正班車，他考完期末考後，今天特地排時間來搭末班車，送它最後一程。

▲台鐵折疊門莒光號退役，末班車加掛客廳車。（圖／記者李姿慧攝）

陳先生說，以前旅遊喜歡搭莒光號，莒光號可以讓你慢慢地走，去目的之前，一路慢慢地看和體驗沿途旅行的風景，如今要退役覺得有點可惜，有點捨不得。

▲鐵道迷趙先生特地搭末班折疊門莒光號告別。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道迷趙先生說，他從小開始追火車，很常搭莒光號，之前出差也常常搭莒光號，他覺得搭莒光號滿舒服的，也滿快的，人也比較少，對莒光號有特別的感情，如今要退役了，很捨不得，但折疊門的消失，是台鐵文化的一個轉變，最近聽說折疊門莒光號要退役，搭了三趟去紀錄。

▼台鐵摺疊門莒光號退役。（圖／台鐵提供）