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2歲以下打大腿！幼兒莫德納QA一次看　台大醫曝「心肌炎」5大徵兆

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲6個月～5歲幼兒將開放接種莫德納疫苗。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊晏琳／整理報導

為避免幼兒染疫重症，ACIP專家會議決議，6個月～5歲幼兒可接種莫德納疫苗，目標7月中旬開打。指揮中心指揮官陳時中指出，兒童施打mRNA疫苗會有些微不良反應，但整體而言仍「利大於弊」；專家也提醒，幼兒接種疫苗位置會依年齡有所不同，須多加留意。疫苗開打在即，劑量、間隔時間為何？嚴重不良反應有哪些？《東森新媒體EToday》整理相關QA，一解民眾疑惑。

▲▼幼兒撞種疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）

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Q1：國外沒有全面開放幼兒打疫苗，為何台灣可以？不會危險？

A1：台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，各國情形不一樣；根據國內醫學流行病學資料評估，幼兒得到新冠肺炎的風險遠高於其他疾病，如流感等。他表示，兒童流感重症風險高，都要打常規疫苗，「但新冠對幼兒危害其實更高」，像是近期傳出的MIS-C和腦炎發生率，都高於流感，因此才建議兒童施打新冠疫苗。

至於疫苗是否能預防孩童重症？台大醫院感染科前醫師林氏璧指出，理論上可以，但目前沒有足夠的資料能夠證明，因為國外臨床試驗收案人數少、產生案例少，根本沒有發生重症和死亡。至於能不能預防腦炎，他表示因為國外鮮少兒童腦炎，所以更加無法回答，「但理論上我想是可以預防的。」

Q2：幼兒施打莫德納的劑量？需間隔多久？

A2：應接種2劑基礎劑，每劑需接種0.25ml（含25μg mRNA），2劑間隔4～8週以上。李秉穎也建議，6個月至5歲幼兒施打莫德納，應經醫師評估後再行接種。

Q3：已經有疫苗抵台了嗎？什麼時候開打？

A3：指揮中心日前表示，莫德納幼兒劑型疫苗預計7月初進貨45萬劑，提供90萬幼兒施打，最晚目標7月中旬開打，但實際接種時間仍有待疫苗抵台後公布；而疫苗原訂今（30日）上午抵台，但陳時中昨表示，因一些文件問題稍有延遲，將儘速補件。

Q4：接種位置有什麼不同？

A4：李秉穎表示，幼兒疫苗接種部位會依年齡而有所不同。未滿2歲嬰幼童因手臂肌肉較薄，建議接種大腿前外側、股外側肌，2歲以上幼童則接種非慣用手的上臂三角肌。

Q5：常見不良反應有哪些？

A5：接種後可能發生之常見副作用，如躁動／哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等。

如發燒超過48小時、有嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，最嚴重可能會出現心肌炎或心包膜炎副作用，家長應提高警覺。

指揮中心提醒，家長可在孩童施打疫苗後，透過接種單位提供的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」系統，協助關注子女接種後狀況，提升對新冠疫苗安全性監測、相關關懷照護及因應效率。

▲▼幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）

Q6：心肌炎／心包膜炎是什麼？症狀有哪些？

A6：心肌炎／心包膜炎是指心臟或周圍發炎，主要發生在接種後14天內，但有極少數個案發生於接種後2～4週間，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性。

李秉穎說，國外經驗顯示，最好發族群為12～18歲青少年，但發生率極低，約為百萬分之幾。未滿12歲族群隨著年紀越小，心肌炎機率越低，且幼兒打疫苗可以預防很多新冠可能的導致腦炎、MIS-C等等嚴重副作用，整體而言還是值得打。

李秉穎提醒，家長要注意疫苗接種後28天幼兒有沒有發生5大類似心肌炎、心包膜炎表現，包含：

1、胸痛、胸口壓迫感或不適症狀

2、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）

3、運動耐受不良（如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯）

4、暈厥（昏厥）

5、呼吸急促

不過李秉穎也提到，幼兒因有時不會表達胸悶、胸痛等症狀，家長可能要注意一些非特異性，與心肌炎有關之症狀。包含嘔吐、冒冷汗、無法進食、倦怠等，雖然不一定是心肌炎，但若出現這些非特異症狀，應及早送醫檢查。

Q7：孩子已經確診過了，還要打疫苗嗎？

A7：指揮中心說明，感染COVID-19後，短期內再次感染的風險可能會降低，建議確診者「自發病日或確診日（無症狀感染者）起」，至少間隔3個月後，再接種新冠疫苗。

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