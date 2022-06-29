北市長選舉三腳督若成形　黃暐瀚揭4種可能結局

▲衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

距離年底九合一選舉剩不到半年，外傳民進黨台北市長提名人選敲定衛福部長陳時中。若三腳督成形，台北市長選舉將如何發展？資深媒體人黃暐瀚29日在節目《POP撞新聞》分析年底台北市長選舉藍、綠、白版塊位移情形，並預測台北市長選舉4種可能結局，其中，有2種結局是國民黨立委蔣萬安當選。

黃暐瀚指出，綜觀台北市歷年來選舉結果，除了時任台北市長候選人姚文智代表民進黨參選那屆選舉外，民進黨在台北市支持度最少會有35%，其中約17%選民是深綠。不過，由於民進黨未能在上屆選舉執政台北市，重要度將遠比不上桃園市，故民進黨這次台北市長選舉維持基本盤即可。

因此，台北市長選舉第1種可能會是綠營歸隊，陳時中得票率回升至35%，蔣萬安則有40.82%、台北市副市長黃珊珊24%，結果是蔣萬安當選。

黃暐瀚表示，第2種可能是綠營部份歸隊，陳時中拿不到35%得票率、蔣萬安維持40.82%、黃珊珊29%，結果仍是蔣萬安當選。

不過，若黃珊珊成功拿到深藍、淺綠的選票，並吸收認同台北市長柯文哲的選民，黃珊珊只要得票率35%，就能當選台北市長，這是第3種可能。他解釋，在黃珊珊發言強度比蔣萬安更強的情況下，不希望民進黨獲勝的深藍，反而更願意接受黃珊珊。

黃暐瀚表示，最後一種可能是，若陳時中得票率維持35%或更高，而蔣萬安與黃珊珊嚴重拉扯，也就是蔣萬安的票嚴重地被黃珊珊吸走，結果將是陳時中當選台北市長，屆時3人支持度應分別為蔣萬安33%、陳時中35%、黃珊珊31%。