民進黨提名陳時中怎麼辦？　蔡其昌：林佳龍會妥善處理

▲前交通部長林佳龍。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨日前決議由總統府副秘書長李俊俋出戰嘉義市長，立委黃秀芳參選彰化縣長，台北市、新北市長人選則尚未提名。立法院副院長蔡其昌29日接受節目《新聞放鞭炮》專訪時表示，民進黨不會為台北市長提名分裂。針對主持人周玉蔻說，前交通部長林佳龍爭取台北市長提名爭得很兇，蔡其昌回應，「還好啦！」林佳龍身經百戰，如果知道沒有機會，一定會做出最妥善的處理。

民進黨28日晚間召開選對會，拍板由總統府副秘書長李俊俋出戰嘉義市長、立委黃秀芳參選彰化縣長，民進黨還剩雙北、花東等，總共8縣市長尚未提名。台北市長方面，呈現衛福部長陳時中、林佳龍二擇一的局面。

周玉蔻詢問，民進黨未提名台北市長人選，黨內是否會為此分裂？並提到林佳龍爭取台北市長提名爭得很兇。蔡其昌回應，他覺得還好，林佳龍只是強烈表達自己對台北市有想法。他跟林佳龍在台中合作許久，深知林佳龍的個性就是會努力實現自身理想，但若發現時機不對、沒有機會，也會妥善處理。

蔡其昌舉例，儘管林佳龍為2010年台中市長選舉準備很久，但因當時黨內普遍認為立法院前院長蘇嘉全較合適，他還是選擇支持蘇嘉全。林佳龍是優秀人才，相信這次選舉沒有獲得黨內提名，終有一天一定會。

蔡其昌進一步說，民進黨初選很激烈，但打完之後，不管情緒是否平復，大家仍會以大局為重。雖然這樣有一點違反人性，但民進黨政治工作者必須管理好自身情緒。