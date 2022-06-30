藥廠課長變身生態農場環境教師　築夢森居劉朝維獲國家環境教育獎

▲第8屆國家環境教育獎獲獎者。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第8屆國家環境教育獎獲獎名單揭曉，嘉義縣中埔鄉築夢森居生態農場環境教師劉朝維在經過縣初賽後進入中央複賽、決賽與全國22縣市競爭者中歷經2輪廝殺，突破層層關卡，脫穎而出，榮獲「個人組」 優等 殊榮，成為嘉義縣推動環境教育標竿之一。

▲嘉義中埔鄉築夢森居環教師劉朝維獲第8屆國家環境教育個人獎。（圖／嘉義縣政府提供）

劉朝維原擔任某藥廠課長級職務，因為希望自己的小孩遠離科技產品的束縛走入大自然，因此辭去原有的工作，攜家帶眷在中埔鄉創立了「築夢森居」，還原自然生態與貼近兒時記憶中的自然環境，讓小孩子在幽静的溪流、山谷、樹林與花草環繞擁抱的感覺中成長。

同時，劉朝維希望擴及影響週遭的民眾、社區、學校等，培養愛護山林環境與災害防範的技能，建立對環境保護的覺知與敏感度，從付出、行動、達到社會面、環境面以及生產面三贏的局面，共生共榮；近年來更致力於環境教育推廣，加入了嘉義縣「嘉環保行動聯盟」建立夥伴關係，努力推動無痕山林、里山環境、林下經濟、愛護水資源環境生態教育等等。

國家環境教育獎評審委員現場訪視當天，劉朝維更清楚向每位評審委員報告，築夢森居生態探索農場將結合聯合國永續發展目標，未來將棲地保護、生態環境營造、水資源保育等等，融入環境教育課程中，同時也將申請環保署國家認證環境教育設施場所列為近期的首要工作，並朝永續經營的理念繼續經營發展。

環保局長張根穆表示，劉朝維代表嘉義縣參與第8屆國家環境教育獎，在全台22縣市中脫穎而出獲得個人組優等殊榮，嘉義縣環保局與有榮焉，感謝劉朝維與團隊致力於環境教育的推動，讓民眾去園區學習都能將環境保護觀念落實在日常生活中，也期望園區未來可以邁向永續的經營理念，讓更多大朋友小朋友在寓教於樂中學習，落實全民綠生活，進一步永續嘉園。