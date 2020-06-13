嘉義縣3大主題親子旅遊　親水、賞日環食還有戶外體適能

▲ 嘉義縣中埔鄉深坑村逐夢森居漂漂河 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情降溫，6月7日起防疫措施大解禁，7月1日起啟動安心旅遊，多項國旅優惠陸續上路。嘉義縣超前部署，6月14日起推出嘉義縣3項主題親子旅遊活動，要讓爸媽與小朋友輕鬆來「嘉」玩。

第一波親子旅遊6月14日推出「回到野外親子探自然」，在中埔鄉築夢森居規劃漂漂河玩水趣、生態導覽、小動物親近體驗及歡樂泡泡趴活動，優惠價格1人699元，限量20組。

▲ 6月21日在北回歸線太陽館賞日環食，嘉義縣日環食邀請泡泡星球 。（圖／記者翁伊森翻攝）



搭上百年難得一見的日環食奇景，6月21日在北回歸線太陽館推出「嘉義縣日環食―科普好好玩」，規劃科普闖關活動，限量100名免費參加，現場將邀請泡泡星球及YOYO家族，跟大朋友小朋友同樂。

▲民雄鄉 金桔觀光工廠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對活力旺盛的好奇寶寶，7月4日在民雄金桔觀光工廠推出「親子共學―戶外體能FUN電趣」，由專業老師帶領大肌群熱身運動、踩踏石活動、顏色辨別等綜合體適能活動並DIY手工果醬，優惠價格1人100元，限量50組。

▲ 泡泡星球 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，親子旅遊推薦景點與中正大學合作，透過問卷調查搶先了解親子景點的喜好度、旅遊行為及行銷通路偏好，接下來將結合親子旅遊平台，以懶人包、特色體驗方式推廣親子旅遊景點，或者與部落客、網紅合作，結合嘉義媽爸寶貝育兒發展協會規劃共學活動。

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