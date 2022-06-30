輝瑞／BNT開始測試「冠狀病毒通用疫苗」　提供持久的變異保護

▲輝瑞／BNT宣布，開始測試通用冠狀病毒疫苗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國輝瑞與德國BioNTech兩間公司是新冠肺炎疫苗的合作夥伴，在29日共同宣布，下半年將開始測試「冠狀病毒通用疫苗」以預防多種冠狀病毒，期許的目標是「提供持久的變異保護」。

根據《路透社》報導，當前所進行的實驗工作，主要包括 T 細胞增強疫苗，用意在於當病毒變得更加危險時，依舊可以預防重症，以及預防更廣泛的病毒家族及突變。

這2個合作夥伴是西方世界使用最廣泛的新冠疫苗製造商，目前正在與監管機構討論，他們已建立的疫苗增強版本，以及如何對Omicron 變異株及其子譜系，做出更好的防範。

但是病毒持續變異，產生出更容易逃避疫苗保護的新變株，以及人類免疫記憶減弱等因素，增加了公司、政府和衛生機構尋找更可靠保護工具的緊迫性。

▲德國BioNTech另外宣布，正在獨立研究「精準抗生素」。（圖／路透）



BioNTech 另外表示，正在獨立研究「精準抗生素」，殺死對目前可用的抗感染藥物，已產生抗藥性的「超級細菌」。

BioNTech 沒有透露試驗何時開始，因為這項計畫，主要仰賴於去年 10 月收購的 PhagoMed 的技術。

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