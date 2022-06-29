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彭博全球防疫韌性「台灣倒數第2名」　旅行能力成為慘敗項目

▲桃園機場一早湧入民眾前往關島打疫苗，從6點起開始有人潮，7:45長長隊伍消化才完。（圖／記者彭懷玉攝）

▲彭博公布的全球防疫韌性排名，台灣倒數第2名，在旅行相關的項目評分幾乎慘敗。（圖／記者彭懷玉攝）

記者林彥臣／綜合報導

《彭博社》公布2022年6月的全球防疫韌性（Covid Resilience Ranking）台灣在列入評比的53個國家排名第52名，只贏過俄羅斯，而在所有的評比項目當中，台灣評分表現最差的項目，幾乎都與旅行能力有關。

彭博評比的指標包括，「疫苗覆蓋率」、「封城嚴重程度」、「航班載客能力」、「接種疫苗後國家出入境開放程度」等等。在這次的評比中，排名前3名的分別是南韓、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭。

▲▼2022年6月的全球防疫韌性，台灣排名52名。（圖／翻攝自bloomberg）

▲2022年6月的全球防疫韌性，台灣排名52名。（圖／翻攝自bloomberg）

台灣在「疫苗覆蓋率」與「封城嚴重程度」當中，都獲得較好的評分，但是「航班載客能力」為疫情前的-67.6%全球第2低，只贏過香港-85.7%，「接種疫苗後國家出入境開放程度」全球最差196分，在這個項目倒數第2的中國則是得到197分。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲台灣與香港面對Omicron都已經放棄清零，只有中國還是採取更嚴格的防疫措施。（圖／路透社）

彭博指出，台灣、香港和中國，在疫苗問世之前，採取旅行限制與積極防堵的策略，使得生活上很大程度不受疫情的影響，但這些Covid Zero策略的成員，還是無法遏制Omicron，導致台灣跟香港近期死亡人數開始上升。

Covid Zero成員中，只有中國採取更嚴格限制措施，把病例數推回到0，也使得經濟陷入癱瘓，並且引發社會動盪。

相比之下，其他早期的 Covid Zero 擁護者，如澳洲和新加坡，則艱難地過渡到接受更多死亡人數並與病毒共存，他們現在分別排在第 9 位和第 14 位，這反映了另一個大流行的教訓「在公共衛生危機中，不斷的適應很重要」。

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