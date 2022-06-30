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錄取比哈佛更難考的密涅瓦大學　李海碩接任葳格國際學校總校長　

▲超強學經歷！李海碩接任葳格國際學校總校長。（圖／記者游瓊華攝）

▲超強學經歷！李海碩接任葳格國際學校總校長。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

葳格國際學校舉辦新任總校長佈達典禮，總校長一職由李海碩就任。李海碩畢業於國立交通大學教育研究所數位學習組，目前更就讀於比哈佛大學錄取率更低的密涅瓦(Minerva)大學決策分析碩士班，專長是語言、數位學習。李海碩表示，接任總校長後，將引進更多教育資源，豐富學生學習領域，要引領葳格全力朝國際、科技、全人發展。

校方表示，李海碩於2019年離開原本任職的台中市立東山高中，並加入葳格國際學校的陣容，歷練執行董事特別助理與國際語言處處長，如今接掌總校長一職，學經歷完備，曾任開放式課程聯盟(OpenCourseWare)執行秘書、國際演講會講師團團長、與TOEIC官方講師。

▲李海碩接任葳格國際學校總校長。（圖／記者游瓊華攝）

▲李海碩接任葳格國際學校總校長。（圖／記者游瓊華攝）

李海碩現為密涅瓦大學決策分析碩士班學生，他表示，在資訊與網路發達的現在，學生更需要的是決策思考力，培養解決問題及創意思考能力尤為重要，為此他將全力引進密涅瓦相關資源，將在AI時代中也不會被淘汰的關鍵能力，帶入葳格國際學校體系中。

此外，李海碩也提到，在接任總校長後，將引進更多教育資源，豐富學生學習領域，包括與知識夥伴中興大學展開更為密切合作，為區域中的夥伴學校導入更多可供高中生選修的課程。而在這個每人都可自我表現的自媒體時代，將會持續把國際演講會中的優秀教材與資源導入教育體系中，擴展學生學習視野。

為解決108課綱中，超過六成以上學子擔心的學習歷程問題，李海碩透露，校方導入由台灣大學葉丙成教授團隊所製作的優歷(Yory)學習系統，透過這套系統，將更精準引導學生發展方向。

此外，李海碩也將深化與TOEIC系統合作，在原本就已經深入扎根的測驗系統外，開始完整導入ETS相關的學習資源，以讓葳格的外語教學者擁有更為豐沛、扎實的訓練，讓葳格成為全台灣第一所所有職缺都會有相對應TOEIC分數檢定分數的學校。

葳格國際學校創辦人袁昶平表示，教育在這個時代的要素變化繁多，期盼葳格可以在下一個世代與更多單位攜手，共創輝煌。

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