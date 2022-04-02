▲嗨翻兒童節！葳格國小上千師生變裝墨西哥開趴熱舞。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

歡迎兒童節，葳格小學一年一度配合兒童節舉辦「國際文化周」也登場，今年主題為熱情奔放的「墨西哥文化」，上千名師生換上濃濃墨西哥風味的寬沿帽及傳統服裝，席地而坐欣賞拉丁樂團與墨西歌舞團帶來的精彩表演。葳格小學校長林坤燦表示，今年規畫西語系民族，以墨西哥為主題，開學以來即配合課程安排，籌備這項「國際文化周」活動，包括邀請外師進行西語體驗教學。

▲嗨翻兒童節！葳格國小上千師生變裝墨西哥開趴熱舞。（圖／記者游瓊華攝）



葳格已陸續舉辦德國周、日本周和奧地利周等活動，今年輪到熱情奔放的墨西哥主題，校方在舞台上布置巨型墨西哥地圖，葳格副校長張銀平提到，地圖上彩繪墨西哥的地理文化，利用上課時間，師生透過地圖尋寶，在遊戲中認識這個國家的人文地理，穿梭其間，也彷如置身南美洲有偽出國感覺。

張銀平指出，在今天的「墨西哥文化周」活動中，全圍繞「食衣住行育樂」進行，包括開放師生穿扮墨西哥傳統服飾，在課堂上也介紹墨西哥美食，教孩子們動手做墨西哥傳統美Taco，讓孩子認識墨西哥文化之美。張銀平強調，透過融入式活動，帶領學生認識世界，與世界接軌，引領孩子體驗截然不同的文化饗宴。