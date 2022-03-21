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法語歌唱大賽停2屆後復辦　葳格高中勇奪中區組第一和第四

▲台中市葳格國際學校學生湯昱瑄（右）獲法語歌唱大賽中區個人組第4名。（圖／翻攝「葳格國際學校-高中部北屯校區」臉書粉專）

▲台中市葳格國際學校學生湯昱瑄（右）獲法語歌唱大賽中區個人組第4名。（圖／翻攝「葳格國際學校-高中部北屯校區」臉書粉專）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市葳格國際學校最近學生表現優異：二年級生蘇上綸、湯昱瑄參加第19屆法語歌唱大賽，分別勇奪中區個人組第1和第4名佳績；飛盤隊參加110年全國中等學校飛盤錦標賽，也獲得高中組第7和國中組第8，收穫滿滿。

校方指出，由台灣法語教師協會主辦的法語歌唱大賽已停辦2屆，今年終於復辦，而且僅取4名、競爭非常激烈；高中部北屯校區普二甲班的蘇上綸、湯昱瑄由老師李宗泰指導參加中區個人組賽事，拿下第一名和第四名，以及赴台北參加總決賽的資格，也讓葳格國際學校在團體成績方面獨佔鰲頭。

▲台中市葳格國際學校學生蘇上綸（右）。（圖／翻攝「葳格國際學校-高中部北屯校區」臉書粉專）

▲台中市葳格國際學校學生蘇上綸（右）。（圖／翻攝「葳格國際學校-高中部北屯校區」臉書粉專）

此外，葳格飛盤隊在老師張惟喬指導下，參加110學年度全國中等學校飛盤錦標賽，在高中組獲得全國第7名、國中組也獲全國第8名；葳格教育體系執行董事吳菀庭為學生們的好表現感到高興，高度肯定學生及指導老師努力的成果。

▲台中市葳格國際學校學生參加法語歌唱大賽和全國中等學校飛盤錦標賽都斬獲佳績。（圖／葳格國際學校提供、翻攝「葳格國際學校-高中部北屯校區」臉書粉專）

▲台中市葳格國際學校學生參加全國中等學校飛盤錦標賽，斬獲佳績。（圖／葳格國際學校提供）

校方也指出，近期逢烏俄戰事，有鑑於愛心無國界，因此發起「化小愛『葳』大愛，『格』海送愛烏克蘭」活動，募集有關學生日常生活的用品和物資，讓烏克蘭的學生也能夠感受到來自異鄉學生的關懐。

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