法語歌唱大賽停2屆後復辦　葳格高中勇奪中區組第一和第四

▲台中市葳格國際學校學生湯昱瑄（右）獲法語歌唱大賽中區個人組第4名。（圖／翻攝「葳格國際學校-高中部北屯校區」臉書粉專）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市葳格國際學校最近學生表現優異：二年級生蘇上綸、湯昱瑄參加第19屆法語歌唱大賽，分別勇奪中區個人組第1和第4名佳績；飛盤隊參加110年全國中等學校飛盤錦標賽，也獲得高中組第7和國中組第8，收穫滿滿。

校方指出，由台灣法語教師協會主辦的法語歌唱大賽已停辦2屆，今年終於復辦，而且僅取4名、競爭非常激烈；高中部北屯校區普二甲班的蘇上綸、湯昱瑄由老師李宗泰指導參加中區個人組賽事，拿下第一名和第四名，以及赴台北參加總決賽的資格，也讓葳格國際學校在團體成績方面獨佔鰲頭。

▲台中市葳格國際學校學生蘇上綸（右）。（圖／翻攝「葳格國際學校-高中部北屯校區」臉書粉專）

此外，葳格飛盤隊在老師張惟喬指導下，參加110學年度全國中等學校飛盤錦標賽，在高中組獲得全國第7名、國中組也獲全國第8名；葳格教育體系執行董事吳菀庭為學生們的好表現感到高興，高度肯定學生及指導老師努力的成果。

▲台中市葳格國際學校學生參加全國中等學校飛盤錦標賽，斬獲佳績。（圖／葳格國際學校提供）

校方也指出，近期逢烏俄戰事，有鑑於愛心無國界，因此發起「化小愛『葳』大愛，『格』海送愛烏克蘭」活動，募集有關學生日常生活的用品和物資，讓烏克蘭的學生也能夠感受到來自異鄉學生的關懐。