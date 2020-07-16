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傳遞幸福料理　台中葳格餐飲招待上百名十方啟能兒童吃團圓桌菜

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▲台中市葳格餐飲集團招待十方啟能中心學童澎拜料理，廚師們還上演上菜秀。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市葳格餐飲集團招待十方啟能中心學童澎拜料理，廚師們還上演上菜秀。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市葳格餐飲集團連續5年都號召全台50名主廚，免費為十方啟能中心的遲緩兒舉辦澎拜的桌菜，讓小朋友們也能感受幸福美味，主廚池一明說，付出就會讓自己快樂，所有主廚們都非常開心的籌備幸福料理，希望帶給早療兒童滿滿幸福。

▲台中市葳格餐飲集團招待十方啟能中心學童澎拜料理，廚師們還上演上菜秀。（圖／記者鄧木卿攝）

葳格餐飲集團16日號召北中南50名熱血主廚，在台中大坑十方啟能中心舉辦一場別開生面的公益牽手宴，宴請院內1百多名早療學生，主廚們以養生食材，烹調澎派美食，還貼心為吞嚥困難的小朋友去骨磨泥，讓佳餚入口即化，讓所有的小朋友都能開心地享用美食，感受幸福美味。

▲台中市葳格餐飲集團招待十方啟能中心學童澎拜料理，廚師們還上演上菜秀。（圖／記者鄧木卿攝）

▲十方啟能中心執行長魏振豐（右2）致贈主廚感謝狀。

來自南北各地的知名大廚，從上午7點就開始備料、烹煮，一共準備11桌，每桌10道養生美食，在菜單設計上，顧慮到院童們的飲食，盡量少油少鹽多膳食纖維，廚藝總監池一明說，廚師們平日工作很繁忙，但在公益號召下，哪裡有需要，大家都會排除困難共同參與，這種活動很有意義，看到小朋友們吃得開心，好像一家人團圓的感覺，再累也值得。

十方啟能中心執行長魏振豐表示，十方秉持每個人都有受教權，不論出生後身體有何缺陷，對於6歲以下兒童或18歲以上成人的遲緩治療教育，不但都是客製化，還能夠為未來進入職場作準備。

十方啟能中心主任游月菊說，在廚師們巧手料理下，食材新鮮，營養健康，正因如此細心貼心，讓中心內的小朋友以及老師們都感受到滿滿的溫暖，真的非常感謝。

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