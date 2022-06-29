台南確診+3910名　符合施打資格市民盡快接種完整疫苗

▲台南市長黃偉哲公布確診+3910名，持續提醒符合施打疫苗資格的市民朋友，盡快施打完整疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布確診+3910名，持續提醒符合施打疫苗資格的市民朋友，包含5-11歲的兒童，或65歲以上的長者、55歲以上具原住民身分市民，盡快施打完整疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，5-11歲兒童的第2劑，建議相隔滿5個月(約150天)接種第3劑，以降低染疫後的重症及死亡風險，希望大家都能平安，提醒大家預約接種疫苗，疫苗覆蓋率提高，染疫、或重症的機率相對較低，明天首批Novavax疫苗50.4萬劑將抵達台灣，南市府持續提醒符合施打疫苗資格的市民朋友，包含5-11歲的兒童，或65歲以上的長者、55歲以上具原住民身分市民，盡快施打完整疫苗，至於長者符合資格者即可參加抽獎，高級房車、電動機車、電冰箱、金元寶等獎項豐富，迴響相當熱烈。

台南市今日新增3910名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月28日，台南市累計確診個案人數共249647名，全年齡累計確診百分比為13.48％；已解除隔離223515名、尚在隔離中26132名。

衛生局長許以霖指出，為鼓勵長者接種疫苗追加劑，65歲以上長者及55歲以上具原住民身分之市民，在7月31日前接種任一劑次COVID-19疫苗，都可領取家用快篩試劑2劑及500元以下禮券、或禮品乙份，領取截止期限至111年8月5日。衛生局提醒長者，第3劑(第1次追加劑)與第2劑應間隔至少84天，第4劑(第2次追加劑)與第3劑應間隔至少150天。

市民於接種完成後，請持身分證、健保卡、印章及接種紀錄卡於衛生所上班時間至接種區域之衛生所領取2劑快篩；禮券（禮品）則可至接種合約院所、或接種轄區衛生所上班時間內領取；預約接種請透過「台南打疫苗系統」 https://health-reservation.tainan.gov.tw/。





統計至2022年6月28日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、82.7％、1.3％、68.3％、2％，總接種劑次4,547,139。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.89％、第2劑11.8％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.15％、第2劑83.72％、追加劑57.49％。