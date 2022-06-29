台東！+521縣府籲長者及相關行業人員　儘速施打第4劑

▲台東今日+521。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣29日新增521確診者，474名民眾戶籍或居住地分在台東、47名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案31083人、居隔者1339人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，住院收治人數為44人、加強版集中檢疫所為30人、居家照護現管人數有2303人。

台東縣衛生局表示，今日1養護機構監測期滿結案，但又新增1養護機構群聚；統計縣內目前共有5養護、6監所、2身障群聚事件監控中，今日共新增12例確診個案。養護機構部分，新增3住民確診；監所新增9人(1員工、8住民)；身障機構無新增。

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另外，中央今日也公布台東有2例本土病例確診死亡個案，第1案為44歲男性，已接種2劑疫苗;有中風、肝腎疾病及氣喘；第2案78歲男性，已接種3劑疫苗;仍調查中。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診69生、26師，累計共5016生、788師。

另今日中央流行疫情指揮中心今表示，因應國際趨勢，已逐步放寬入境檢疫措施；為提升相關工作人員免疫保護力，將於7月1日起，提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑，如相關對象有意願接種者如第1次追加劑間隔已達5個月以上，即可攜帶黃卡及健保卡至縣內合約院所接種。

長者免疫力較弱，台東縣長照機構已陸續為住民施打第4劑疫苗；慶鈴提醒65歲以上長者(含55歲以上原住民長輩)7/31前至醫療院所施打任1劑疫苗，均可獲得最高500元衛教品及2劑家用快篩試劑，請鼓勵長輩接種，醫療院所、衛生所接種時間請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/ )公告。