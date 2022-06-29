快訊／柯志恩獲國民黨徵召選高雄市長　「我會走遍高雄聆聽指教」

▲柯志恩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨29日徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，她透過臉書強調自己會全力以赴，決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰。柯志恩也說，自己會走遍高雄，聆聽市民的心聲與指教；身為一個北漂多年再回到南部生活的女性，她懷抱著對高雄這座偉大城市的想像，希望能給高雄人不一樣的選擇。

「高雄，我來了！今天榮獲本黨徵召參選高雄市長。是的，我全力以赴！幾經思考，為了愛我成長的台灣，柯志恩決心要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰！」柯志恩29日下午在臉書表示，高雄得天獨厚，可惜在發展途中跌跌撞撞，如今連人口數都輸給台中，為什麼高雄人選擇「離開」？高雄人心中沒有疑惑嗎？

柯志恩說，更不要說，放眼各國海洋城市，高雄擁有絕佳的自然條件，有最棒的海港、有便捷的交通、有工業基礎、有發達的農漁產業、更有貫穿城市的河流、以及優美的休閒海岸與山林。高雄真是「天選之地」，她可以成為其他縣市治理的榜樣。為什麼我們不能讓高雄成為吸引台灣年輕人、甚至是亞洲年輕人的應許之地？

柯志恩指出，高雄有發展潛力，更有勤勞打拼的市民，高雄需要的是更宏觀的願景、國際化的想像，以及真正無私、專注市民生活、讓人有感有溫度的不同治理模式。「高雄不是沒有機會，高雄有機會，要看我們大家是否願齊心合力把握改變的契機，讓這座海洋城市不一樣。」

「是的，我會走遍高雄，聆聽市民的心聲與指教，哪怕是有人想要表達對國民黨的失望與怨氣，我同理且概括承受，只盼所有高雄人再給我們一次機會，再次同心牽手，併肩同行出發。｣

柯志恩也說，她是兩個孩子的母親，也是一個北漂多年再回到南部生活的女性，她懷抱著對高雄這座偉大城市的想像，希望能給高雄人不一樣的選擇，「我相信會是一個更好的選擇」。

柯志恩強調，從現在起，她與高雄有一個約定，讓我們一起完成改變高雄的夢想。立下目標，她會用行動證明對高雄的愛，讓「我是高雄人」再次成為一種榮耀。「高雄，我來了。讓我們攜手創造更繁榮的未來！」