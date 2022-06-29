三寶鬼切輸了！高雄阿北慢車道迴轉逆向　「最新戰術」網友傻眼

記者陳宏瑞／高雄報導

三寶在馬路上鬼之切入常常嚇壞不少用路人，但有網友在臉書「爆料公社」上PO出一段影片，說發現了比鬼切更屌的騎車法，影片中一名阿北騎機車在高雄市小港區的大業北路上，突然從慢車道直接大迴轉，騎到快車道逆向行駛，當場被一輛直行的轎車擊落，詭異的騎法讓網友都看傻了眼。

▲高雄阿北騎機車迴轉逆向遭轎車撞上。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲機車在快車道上逆向遭轎車撞上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據網友的影片，這名機車阿北原本騎在三線車道的最外側慢車道，當時路上車來車往，車流相當多，阿北不知什麼原因，突然從外側車道迴轉進最內側快車道，逆向行駛，一台轎車從拍攝車輛後方疾駛而過，兩台車當場撞上。

PO文網友寫道「今天發現比鬼切更屌的騎車法！一位阿伯騎機車直接從慢車道迴轉逆向到同向內線快車道，而且還是在車多的下班時間，結果當然是被擊沉.....，個人是覺得哪輛三菱車主蠻倒楣的，好好直直開居然被逆向迴轉機車擊中！誰想得到阿伯有這種新戰術啊？」

▲阿北的機車倒在快車道上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

PO文一出，網友紛紛評論「終極三寶之強迫中獎」、「馬路神主牌到處找事主」、「見鬼了」、「有夠誇張，車主真倒楣」、「標準碰瓷」、「出來抓交替的」，引發熱議。

對此，小港警分局表示，28日下午5時獲報，在小港區大業北路空中大學前路口，發生一起重機車逆向迴轉後撞上自小客車的交通事故，員警到場後發現，陳姓男子（64歲）騎機車沿大業北路南向北行駛時，突然騎車向左變換車道至內車道偏左迴轉行駛，而撞擊到郭男（23歲）沿大業北路南向北同方向行駛駕駛的轎車右側車身。

警方表示，雙方駕駛均無受傷，酒測值均為零，有關肇事責任，因尚待釐清中，現己送交通警察大隊進行初步鑑定報告。