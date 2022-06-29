黃介正稱台海是「國際水域」站不住腳　民進黨團譴責悖離事實

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨國際部主任黃介正日前指出，美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上站不住腳，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰29日回應，國民黨主席朱立倫說要親美，自己欽點的國際部主任卻替中國無理的論點背書，彷彿中國要使用武力有法理基礎，民進黨團覺得悖離事實，予以譴責。

黃介正28日接受節目專訪時表示，國民黨不會接受中國大陸稱台海是「內海」的說法，但美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上也站不住腳，因為國際水域為美軍使用的專有名詞，並沒有法律位階。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，黨團書記長陳歐珀說明，中國企圖把台灣內國化、台灣海峽內海化，這是嚴重違背台海事實的狀況，同時也違反國際社會跟台灣人民的認知，民進黨團無法接受也不予承認。

黃世杰則說，中國之前單方面發表聲明，聲稱對於台灣海峽擁有主權，早就已經受到世界各國的質疑，我方包含外交部、陸委會都有發布相關聲明，就是絕不接受內海化的說法。

黃世杰提及，昨天黃介正在接受節目訪問時說，他認為「國際水域」不是國際法上面的名詞，黃介正甚至替中國背書，認為中國的主張沒有錯，還宣稱如果美國在航行遭到中國反擊，流彈會波及台灣，他不希望這樣。

黃世杰認為，這樣的說法不為台灣人民接受，國際社會也不會接受，國民黨自己也了解到這點，重點在於台灣海峽長期以來，都被認為是公海航行自由區，同時也是國際貿易重要的航線，所以「國際水域」到底是不是國際法上面的名詞，這個都不是重點。

黃世杰表示，國民黨今天早上也很快地發表聲明，強調台灣海峽絕對不是所謂的內海，可見中國的說法國民黨自己也不接受，他們堅定支持世界各國在台灣海峽的公共海域，並且享有合法航行、飛躍的權利，「歡迎相關國家航行台灣海峽，有助於台海和平跟台灣安全的立場」。

黃世杰說明，國民黨很快地打臉黃介正不當的說法，「這個已經回答了一切」，因為這不是國際法名詞的文字遊戲，而是牽涉到區域的和平穩定，以及國際上對於區域安全、國際貿易重要的水道，相關航行是否能夠自由進行，這是一個非常重要且嚴肅的議題。

黃世杰呼籲，國民黨中央黨部或擔任相關黨職的人員，請不要用政治口水的方式，輕忽、隨意地說出這些立場，這樣只會讓自己內部互相打臉。

黃世杰也說，朱立倫在美國說要親美，回到台灣欽點的國際部主任，卻替中國無理的論點背書，「甚至說會有什麼榴彈，彷彿中國如果使用武力，好像還有它的法理基礎在」，民進黨團認為這樣的說法悖離事實，同時也跟國際法不相符合，所以要嚴肅予以譴責。