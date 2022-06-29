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柯志恩參戰高市長！　「衛武營變大武營」綠營質疑不用心

▲▼柯志恩參戰高市長！綠營搶先提三問，要求承諾2024不選高雄立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲在國民黨正式徵召柯志恩競選高雄市長之前，高雄市議員李雅慧（中）、鄭孟洳（左）偕前鎮小港區市議員候選人黃雍琇（右）搶先出招提出三問。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨中常會預計今（29）日將宣布徵召柯志恩競選高雄市長，對此，高雄市議員李雅慧、鄭孟洳偕前鎮小港區市議員候選人黃雍琇搶先出招提出三問，要求柯志恩必須正面回應是否參選2024年高雄立委選舉，另要求她需對中國禁銷農、漁產品表態，甚至國民黨議員長期在市議會杯葛市政預算，影響建設發展，也必須正面回應。

李雅慧指出，柯志恩在專訪中自己承認對高雄並不熟悉，甚至口誤把衛武營說成是大武營，把高雄流行音樂中心說成是南部音樂中心，這些都是說明柯志恩對高雄市政的不用心，是一個沒有做好準備的市長參選人。

▲▼前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩近日口誤，把衛武營說成是大武營，把高雄流行音樂中心說成是南部音樂中心。（圖／記者賴文萱攝）

李雅慧強調，高雄市在陳其邁市長兩年的帶領下，政績有目共睹，柯志恩的起手式不是端出政策牛肉，卻是顯現了對高雄市的陌生，甚至也有人說柯志恩是把這次的市長選舉，當作是在下一屆2024年左楠區立委的跳板，像這樣「吃碗內看碗外」的參選人，必須要先向高雄市民宣誓，正式表態不會參選2024年的高雄市立委選舉。

「為什麼是我？」柯志恩曾經在徵詢被提名高雄市長時這樣說過，鄭孟洳強調，柯志恩在提名過程中，表達出來的是無奈與被動，這是高雄市民非常不樂見的。

而韓國瑜在當選後前往中聯辦表忠，更是讓高雄市民相當擔憂，柯志恩曾說兩岸路線一定要做一個更好的溝通和論述，面對中國不斷宣稱台海是中國內海，國民黨國際部主任黃介正卻說這不違法，柯志恩是智庫執行長，認同這樣的說法嗎？柯志恩的兩岸政策又是什麼？

▲▼柯志恩參戰高市長！綠營搶先提三問，要求承諾2024不選高雄立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李雅慧要求柯志恩必須正式表態，不會參選2024年的高雄市立委選舉。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳表示，面對中國在政治上以認知作戰不斷滲透台灣進行統戰，在經濟上威脅台灣農、漁民，禁銷鳳梨、蓮霧、石斑魚等等行為，要求柯志恩必須正式表態對中國的態度，並且提出如何保障高雄農、漁民的相關做法。

前鎮小港市議員候選人黃雍琇則說，柯志恩過去是國民黨智庫執行長，四年多來國民黨議員在議會不斷杯葛高雄市的市政建設預算，杯葛軌道建設預算，嚴重影響高雄市政推動。柯志恩身為智庫執行長，是否支持這樣的行為，必須要對國民黨議員這樣的行為跟態度表態。

▲▼高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員黃紹庭奉勸高雄市長陳其邁把市政做好，來跟柯委員做一場君子之戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，國民黨高雄市議員黃紹庭對此表示，柯志恩委員如果要在2024年參選立委，她犯不著在2022年就大老遠從新北板橋跑到高雄參選高雄市長，畢竟柯委員在2020年就在新北板橋曾經營過立委選舉。

他說，柯志恩委員是國民黨內高雄市長民調最高的候選人，一定會全力團結一致來輔選柯委員，民進黨不用多加揣測，模糊焦點，並奉勸高雄市長陳其邁把市政做好，來跟柯委員做一場君子之戰，讓市民可以來選擇誰是最佳高雄市長。

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