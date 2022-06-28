高雄衛武營說成「大武營」挨批　柯志恩稱口誤：勿做文章

▲立委柯志恩。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

國民黨擬在29日提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，卻因日前接受廣播節目專訪時誤將高雄衛武營說成「大武營」、將高雄流行音樂中心講成「南部」流行音樂中心，引起外界批評。柯志恩28日回應，她一時口誤，以後會更加小心。總統蔡英文也曾將新竹市副市長沈慧虹說成「林慧虹」、「五星旗副市長」，不必在此多做文章。

柯志恩日前接受節目《今天誰來沛》專訪，主持人詢問柯志恩如何讓大學剛畢業的新鮮人，或在台北闖蕩幾年後的人有意願返鄉？柯志恩回應，「我個人覺得，像我們有大武營、有南部流行音樂中心，我們有很多。以前人家都說台北好玩，台北為什麼好玩？因為台北人文薈萃，台北很多的時尚、非常多的文化、演唱等等之類，就是比較熱鬧。」

對此，台灣基進高雄市鳳山區議員參選人李雨蓁28日指出，柯志恩擔任立委期間是文化教育委員會委員，更曾經擔任過召委，而衛武營就在她任內開幕，這樣都還能說錯，可見柯志恩是一位不及格的立委。她質疑，柯志恩作為市長參選人，真的能提出好的市政嗎？

民進黨市議員參選人湯詠瑜則說，高雄市長候選人必須對市政規劃、願景了然於胸，市長不是讀稿機，也不是外景節目主持人，屏東縣潘孟安縣長在施政總報告全程不看稿，高雄市長陳其邁施政報告，也幾乎不用看稿，報告時間還超時，顯見真正把市政放在心裡的地方首長，不會講錯地方重要的地理位置與建設，柯志恩完全沒有做功課。

柯志恩表示，她是一時口誤，以後會更小心。蔡英文也曾將沈慧虹念成「林慧虹」、「五星旗副市長」，不需要在口誤這方面過度做文章。