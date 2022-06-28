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水龍捲4分17秒影像曝！從生成到消失　海釣船長：1天看3個

記者郭玗潔／高雄報導

「尚有望」海釣船船長黃大智於本月10日出海，上午11點多於高雄茄萣外海的鐵釘礁發現水龍捲，並拍下水龍捲從生成到消失、全長共4分17秒的畫面，他將影片po上臉書說「抽菸看水龍捲胡鬧的一天」，因天氣不穩、對流旺盛造成的水龍捲，他這一整天就看了3個。

黃大智在臉書表示，他10日出海獨釣，原本想試試近海的底棲魚，但因「流水太差超難釣，只好在進港前找好朋友（抽菸）訴苦一下囉」，結果看到前方烏雲密布，立刻拿起手機，捕捉到水龍捲從生成到消失的珍貴影像。

從黃大智拍攝的影片，可見當日風浪不小，前方有一大塊烏雲，烏雲下方慢慢向下旋出一個尖點，黃大智在影片介紹說：「你看它越來越尖、越來越低」，由天空大烏雲連接到海面上的水龍捲，因下方被白色水氣遮擋，只能看到一半，接著突出的尖點慢慢消失、淡去，直到完全消失不見。

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臉友也在臉書影片下方發問：「船隻如果突然發現自己靠得很近要怎麼辦?」，黃大智回答：「當然是趕快開離現場啊！」、「水龍捲不像美國陸上的龍捲風生成那麼快，而且我們開船時如果看到雲雨區ㄧ般都會盡量閃遠一點。」、「起碼保持3海浬(約5.5公里)的距離」，也有臉友驚嘆「一生從沒看過，希望能搭老闆的船再靠近一點看」。

▲▼「尚有望」海釣船船長黃大智於本月10日出海，上午11點多於茄萣外海的鐵釘礁發現海龍捲。（圖／翻攝自黃大智臉書）

▲▼高雄一船長黃大智出海，在茄萣外海鐵釘礁附近看到水龍捲。（圖／翻攝自臉書，黃大智授權使用，下同）

▲▼「尚有望」海釣船船長黃大智於本月10日出海，上午11點多於茄萣外海的鐵釘礁發現海龍捲。（圖／翻攝自黃大智臉書）

▲▼「尚有望」海釣船船長黃大智於本月10日出海，上午11點多於茄萣外海的鐵釘礁發現海龍捲。（圖／翻攝自黃大智臉書）

▲▼「尚有望」海釣船船長黃大智於本月10日出海，上午11點多於茄萣外海的鐵釘礁發現海龍捲。（圖／翻攝自黃大智臉書）
 

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