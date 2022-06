全球猴痘「這時間」恐飆破百萬例！預測軌跡圖曝光　美急發30萬劑疫苗

▲猴痘目前至少在49個國家現蹤,確診數超過4700多例。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

猴痘疫情在全球持續擴散,目前至少在49個國家現蹤,確診數超過4700多例。美國流行病學家就警告,若照著目前的傳播速度,預計今年9月全球猴痘確診數量就會達到100萬例。美國官方也宣布,將向高傳染地區發放30萬劑疫苗。

美國流行病學家暨衛生經濟學家丁亮(Eric Feigl-Ding)引述數據表示,依照目前猴痘的傳播軌跡,預估8月的全球確診數就會達到10萬例,接著9月就會達到100萬例,「世界衛生組織(WHO)需要快點動作,停止對宣布國際關注緊急公共衛生事件(PHEIC)猶豫不決。」

Projection: 100,000 cases of #monkeypox worldwide by August and maybe up to 1 million #monkeypox cases by end of September 2022– if the bad trajectory holds up, which i think is very possible. @WHO needs to act soon and stop punting on declaring PHEIC emergency.



HT @JPWeiland https://t.co/P89s9xcw8n