全球猴痘「這時間」恐飆破百萬例！預測軌跡圖曝光　美急發30萬劑疫苗

▲猴痘目前至少在49個國家現蹤，確診數超過4700多例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

猴痘疫情在全球持續擴散，目前至少在49個國家現蹤，確診數超過4700多例。美國流行病學家就警告，若照著目前的傳播速度，預計今年9月全球猴痘確診數量就會達到100萬例。美國官方也宣布，將向高傳染地區發放30萬劑疫苗。

美國流行病學家暨衛生經濟學家丁亮（Eric Feigl-Ding）引述數據表示，依照目前猴痘的傳播軌跡，預估8月的全球確診數就會達到10萬例，接著9月就會達到100萬例，「世界衛生組織（WHO）需要快點動作，停止對宣布國際關注緊急公共衛生事件（PHEIC）猶豫不決。」

Projection: 100,000 cases of #monkeypox worldwide by August and maybe up to 1 million #monkeypox cases by end of September 2022– if the bad trajectory holds up, which i think is very possible. @WHO needs to act soon and stop punting on declaring PHEIC emergency.



HT @JPWeiland https://t.co/P89s9xcw8n — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 29, 2022

猴痘並無特定療法，但天花疫苗對猴痘的防護力約85%，不過天花已經絕跡，目前能接種其疫苗的管道有限，丁亮先前就曾表示，「好消息是，天花疫苗對猴痘的防護效果很好，但壞消息是，目前45歲以下的人幾乎都沒打過天花疫苗。」

美國衛生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）表示，將立即向高傳染地區提供5.6萬劑疫苗，另外還有24萬劑將在未來幾週內發放，預計秋天到年底前至少能提供160萬劑。

▲民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）



根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，已有27州出現306例猴痘確診，病例最多的地方是加州、紐約州、伊利諾州、佛州和華盛頓特區。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）建議，任何「疑似接觸」過猴痘病患的人，都可以接種疫苗。

美國食品藥物管理局（FDA）於2019年核准由含有減弱天花病毒株製成之新疫苗（JYNNEOS），可用預防天花和猴痘感染，適用於18歲以上感染猴痘之高風險族群。美FDA亦核准ACAM2000為含有活病毒的天花疫苗，目前被用於感染天花高風險者，但台灣目前尚無此兩種疫苗。

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