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最新人流指數曝　沈政男點名這族群：別大玩特玩

記者陳俊宏／綜合報導

28日新增4萬4379例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，如果還沒染過疫，最好不要看到曲線下降就跟著人家出來大玩特玩了，還是要注意防疫比較好。

▼沈政男貼出最新人流指數提到，目前已比5月下旬最低點回升11%左右。（點圖可放大／沈政男授權提供）

（圖／沈政男授權提供） 

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沈政男在臉書說，指揮中心28日有提出預估，說是7月底有望跌破萬例，若果如此，屆時染疫人數約425萬例、染疫比例約18%，跟他預估的7/18新增跌破萬例、染疫人數410萬例、染疫比例17%，相差不多。

沈政男指出，屆時死亡人數，以致死率萬分之16-17計算，應該就是7000上下，希望能夠壓到7000以下；死亡高峰現在看就是6/10的211例，當時死亡人數累計為3155，而如果死亡曲線是左右對稱，那麼緩解以後死亡人數就是6310，但如果右半部略大一些，那麼也就會是7000上下。

沈政男貼出最新人流指數提到，可以看到目前已經比5月下旬最低點回升了11%左右，現在出來玩是這樣，如果染過疫，出來幫忙拚經濟，完全不必擔心再感染，哥跟你保證就是不會，「但如果還沒染過疫，最好不要看到曲線下降就跟著人家出來大玩特玩了，還是要注意防疫比較好。」

▼28日新增4萬4379例本土確診。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男認為，人流指數增加的比例，看起來跟確診比例差不多，因此或許出來玩的人大多是染過疫的人，那麼疫情曲線才能快一點跌破萬例。

沈政男說，有人在問打過3劑疫苗以後染疫，何時打第4劑？拜託，打3劑都會染疫了，你還沒對這疫苗失去信心啊？世上沒有打4劑又重覆染疫的研究啦，打3劑又染疫，抗體指數跟染疫後又打3劑一樣，這樣還要打第4劑嗎？

染疫之後會有約3個月時間產生一定抵抗力，確診不會重複匡列，被稱取得「無敵星星」，不過，近期仍有不少人在3個月內再次快篩陽性。指揮中心22日公布最新統計，本土病例具有兩次確診紀錄者共1508例。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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