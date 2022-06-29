陸專家：接種加強免疫針保護效力達90%

▲大陸官方鼓勵慢性病老人施打第三針加強針。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸這一波疫情60歲以上人群是重症和死亡的高風險人群，也是新冠疫情流行期間對醫療資源占用最多的人群，引發外界討論是否讓慢性病導人接種疫苗或是加強針。大陸中國工程院院士賈偉平接受採訪，表示接種加強免疫針之後的保護效力可超過90%。所以打第三針是很有必要。

綜合《澎湃新聞》、《東方網》等報導指出，中國工程院院士，上海市第六人民醫院內分泌代謝科賈偉平教授呼籲，本輪疫情中，死亡患者中約90%是老年人，且絕大多數是沒有打過新冠疫苗。從這個數據來看，老年人打疫苗非常重要。

賈偉平強調，打第三針是很有必要的，根據這次我們疫情防控和來自於所有數據，接種新冠病毒基礎免疫針後，對於預防重症的保護效力超過60%，而加強免疫針之後的保護效力可超過90%。所以打第三針還是很有必要的。

但大陸本輪疫情有很多老人感染新冠，大多有基礎疾病，像糖尿病、高血壓、腎臟病等。外界也多次討論，擔心慢性病老年人是否接種疫苗風險？

▲陸官方統計，加強免疫針之後的保護效力可超過90%。（圖／CFP）

賈偉平表示，對於糖尿病等慢性病老年患者，如果接種同類疫苗沒有發生過敏反應，應該提倡接種，或者沒有過嚴重的急性反應，包括打疫苗或藥物過敏，應該推薦接種的，但是什麽時候去打疫苗必須選對時機。

賈偉平舉例，「如果他血糖控製達標，糖化血紅蛋白已經小於7%，他的優血糖平時又在7~8之間，沒有過敏史的話，就應該鼓勵馬上接種。」但有一些人血糖可能會到9甚至餐後會更加高，自己也感覺到很不舒服，因為血糖高了以後勢必會帶來一些乏力，必須打把血糖控制好。血糖急劇升高的時候是不能接種。另外糖尿病的病人發生急性併發症，還有一種急症叫做酮症酸中毒，或其他感染，就不適合立即打疫苗。

報導指出，疫苗危害率，根據現在的統計，大概百萬分之一的才會發生意外，這個比例比起我們現在新冠肺炎的重症率，肯定比打疫苗帶來的益處要多得多。