美BA.4、BA.5激增「已佔半數病例」　FDA建議秋季開打次世代疫苗

▲ FDA專家建議，新一波加強劑應納入抗Omicron亞變種的疫苗。（圖／路透攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5在美國快速傳播，截至25日已佔確診病例的52%。疫苗製造商紛紛針對抗Omicron疫苗展開試驗，美國食品藥品監督管理局（FDA）專家28日也建議，今年秋天應開始施打對抗這2支病毒的次世代疫苗，作為加強劑。

《路透社》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）28日表示，BA.4及BA.5截至18日佔美國整體確診病例的1/3以上，截至25日估計已佔52%。CDC估計，19至25日當周，BA.4佔比15.7%，BA.5則佔36.6%。美國截至25日7日平均確診數為10.1萬例，較一周前增加2.9%。

FDA於28日召開外部專家顧問會議，以19票對2票通過建議，下一波新冠疫苗加強劑應納入對抗Omicron的次世代疫苗。專家也在會議上表示，更傾向納入抗BA.4、BA.5疫苗，而非去年冬天導致確診數激增的BA.1。FDA疫苗政策預計7月定案。

FDA生物評估及研究中心主任馬克斯（Peter Marks）說明，希望在10月以前推動接種次世代疫苗作為加強劑，「我們認為，疫苗與流行毒株匹配程度越高，疫苗效力可能就越高，保護力可能也越持久。」

輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）及Novavax等疫苗製造商對抗BA.1次世代疫苗進行試驗，28日在會議上公布相關數據。莫德納表示，9月前將備妥數億劑抗BA.1的雙價疫苗，若需要對抗其他亞變種的改良疫苗，須等到10月底至11月初。輝瑞則表示，和合作夥伴BNT已備妥大量抗BA.1疫苗，且準備大量生產抗BA.4、BA.5疫苗，預計10月初可量產。

莫德納及輝瑞皆宣稱，他們研發的抗BA.1疫苗對Omicron免疫反應更佳，勝過目前針對新冠原始毒株研發的疫苗，且似乎也對BA.4及B.5有保護力，但不及對BA.1的效果。

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