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BA.4、BA.5「再創疫情高峰」？學者曝最大1關鍵：機會不高

▲陳秀熙表示，BA.4、BA.5再創高峰的機會不大。（圖／翻攝自YouYube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙表示，BA.4、BA.5再創國內疫情高峰的機會不大。（圖／翻攝自YouYube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣本土個案數昨（28日）再度回升，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥坦言，疫情降溫速度沒有像想像中快，並預估8月後，國內疫情會因變異株BA.4和BA.5，再稍微上揚。而台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今表示，全台免疫防火牆已築起，BA.4、BA.5變成大流行的機會不高，即便仍應提高警覺，但不必因此破壞新常態生活的期望。

陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中分析國內疫情走向，直言「BA.4和BA.5變成大流行的機會不高。」因目前全台追加劑涵蓋率高，免疫防火牆已然築起，可交叉保護BA.4和BA.5，以及減低中重症。加上開放5~11歲施打疫苗，未來將使疫苗覆蓋率增加，也有助於提高社區免疫防火牆。

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陳秀熙也預估，到6月底時，台灣單日新增個案會下降至0.09%~0.12%，此數據也符合全世界地方流行曲線趨勢的開始，整體而言，台灣已經可以視為地方流行時代的來臨。

針對許多人關心的「進入地方流行後，中重症是否會下降？」問題，陳秀熙也說，在6月後、7月上旬，中重症會下降至控制之內；他表示，若BA.4和BA.5沒有出現大流行，預測6月底時解封指數會小於0.5，「以目前來看是樂觀的。」

▲陳秀熙表示，BA.4、BA.5再創高峰的機會不大。（圖／翻攝自YouYube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙預估，6月底後，中重症比例和死亡人數都會有所下降。

值得一提的是，陳秀熙先前也曾提到解封指數<1的概念，不過他今表示，本次提出的解封指數<0.5，比過去還要來的更嚴謹；除了牽涉到疫情下降的走勢外，還包括中重症及死亡率減少的概念，是考量了疫情、中重症個案、存活率、抗病毒藥物使用率及效益、疫苗基礎劑與追加劑施打率及效益，和快篩準確度等綜合因素而成的數值。

陳秀熙也強調，要想降低中重症比例，就必須靠良好的社區流感化監測，回歸到正常通報體系，屆時不僅能解決醫療量能的問題，也能連帶減少中重症比例及超額死亡的數目。

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