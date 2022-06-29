心臟爆擊！超Q「咖波的香香雞寶盒」來了　爽吃3種炸物還送貼紙

▲「繼光香香雞X貓貓蟲咖波」首度聯名推出超Q「咖波的香香雞寶盒」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖波粉要瘋了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布首度攜手擁有百萬粉絲的肉肉教主「貓貓蟲咖波」，聯手推出超狂「咖波的香香雞寶盒」，不僅一次就能吃到3款人氣炸物，還有超可愛聯名手提炸雞盒，加碼再送限量聯名款貼紙，6月30日起至7月27日限時開賣或售完為止。

▲咖波的香香雞寶盒一次就能吃到3種人氣炸物。

▲超可愛聯名手提炸雞盒。

繼光香香雞最新聯名來了，首度找來只喜歡吃肉、不愛吃菜的「貓貓蟲咖波」合作，強勢推出「咖波的香香雞寶盒」，裡頭可是放了3款人氣炸物，包括經典香香炸雞、酥脆阿根廷魷魚及涮嘴香香三角骨，重點是聯名包裝手提炸雞盒就是咖波正在吃炸雞的療癒模樣，提著走在路上簡直可愛爆表，鐵粉肯定要搶買一波，6月30日起至7月27日限時開賣或售完為止。

且凡購買每盒「咖波的香香雞寶盒」還免費送聯名貼紙組1份，一共有4款選擇，每款則都有約10張不同款式貼紙，裡頭可是有多款未亮相過的超Q新角色等收集，數量有限、送完為止。

▲21PLUS、21風味館強勢推出全新「青花椒麻系列」。

▲加碼吃全新「椒麻拌拌飯」。

21PLUS、21風味館最新「青花椒麻系列」開吃，特意選用青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬，強勢推出「青花椒麻烤半雞」、「青花椒麻炸雞」，大口咬下不僅能吃到多汁雞肉，還有酥麻青花椒香，罪惡爆表，同步還提供半半烤雞、半半炸雞盒新選擇，一次就能吃到招牌香草烤雞、炸雞搭配青花椒麻烤雞、炸雞，滿足到不行。

加碼再吃這碗「椒麻拌拌飯」，是青花椒麻醬搭配香草手撕雞、黃豆芽、木耳等輕蔬及米飯的組合，口感鹹香麻勁，開胃又有飽足感，即日起正式開吃，至7月17日前還有「買青花椒麻烤半雞第2件享5折」優惠。

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