如何打敗黃珊珊？　沈富雄教蔣萬安一招：不要太藍

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

根據最新民調顯示，若由國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中搶戰台北市長，蔣萬安支持度居首，黃珊珊其次，陳時中居末。前立委沈富雄29日透過臉書發文指出，黃珊珊與陳時中發生棄保效應，蔣萬安將坐收漁利，但藍仍小於綠加白，故提供「三不、一要」原則給國民黨參考，建議蔣萬安不要太藍。

沈富雄表示，最近台灣政黨光譜起了微妙變化，多數人仍在五里霧中。黃珊珊要三者通吃，捨橘、棄藍甚至不要白，結果成功，但有其極限，因此黃珊珊開始吃起綠。最近3、4個月黃珊珊和陳時中民調加總約42至45%，但隨著陳時中走下神壇，民調趨勢變成「黃上陳下」，這是讓人鏡片掉滿地的特殊現象。

沈富雄說，此演變出乎民進黨的預料，也讓他頗感意外。所謂棄保效應竟發生在第2名、第3名之間，有誰會想到黃珊珊、陳時中同質性，會高於蔣萬安、黃珊珊？他指出，顯然黃珊珊「不色」，大家便忘掉她是深藍，現在大家比的是2位防疫指揮官的施政能力和人格特質，陳時中顯然被比下去，甚至還拖累前交通部長林佳龍。

沈富雄表示，柯文哲一向敵視綠營，滿心希望政黨輪替，但他的崛起與日漸坐大，原本大家都認為對國民黨不利，大大違背柯文哲初衷，現在看來未必如此。當然，未來3個月，現在支持黃珊珊的綠營支持者一定會部份歸隊，但歸隊的結果只有更拉近黃珊珊、陳時中的差距，蔣萬安將坐收漁利。

沈富雄認為，既然黃珊珊不藍，蔣萬安就不必太藍。畢竟深藍如夢初醒後，就不再擁抱黃珊珊，但藍仍然小於綠加白，因此，藍必須向中間移動。在此簡單提出「三不、一要」給蔣萬安、新北市長侯友宜及國民黨參考，但馬英九不要看，否則會怒不可遏。

針對「三不、一要」，沈富雄說明，第一，不要搶在民進黨的前面界定兩岸關係。第二，不要過度死抱一部被中共綑綁的《憲法》。第三，不要具像描繪兩岸的未來。第四，要詳細陳述現狀的內涵：「不敢獨、不願統、走不開、打不得」。