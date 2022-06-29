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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲粉專封鎖1帳號被灌爆　他抓出韓國瑜想當年

▲▼柯文哲出席國際扶輪 3523 地區歲末寒冬送暖-獨居長者圍爐餐會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲 。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

路透社前記者、知名部落客「孟買春秋」28日晚間透過臉書表示帳號遭到台北市長柯文哲封鎖，無法留言，消息一出引發熱議，不少網友前去聲援，網路名人四叉貓劉宇則狠酸，「韓國瑜的粉專當年也沒那麼會封鎖人」。

「孟買春秋」28日透露自己的帳號被柯文哲封鎖，用另外一個小帳確認並留言，「我是孟買春秋，一直追蹤柯市長關心台北市政，請問柯市長為什麼封鎖我？不能提出和柯粉不同的意見嗎？」沒想到又再被封鎖。

「孟買春秋」曝光向市長室陳請的內容，「我是孟買春秋，經常在市長臉書留言討論市政，本人留言向來有所本，絕無造謠罵，不知為何被市長的小編封鎖？是因為我沒有留言說『阿北加油，阿北有你真好？』還請市長室解惑為何我無法對市長提出我的意見。謝謝。」

消息一出，許多網友紛紛湧入柯文哲臉書，「政治不難，找回孟買春秋而已」、「阿北能，孟買春秋不能，還我孟買春秋阿」、「阿北，為什麼要把孟買春秋封鎖+刪留言呢？」、「我找不到春秋孟買嗚嗚嗚」。

劉宇則說，「韓國瑜的粉專當年也沒那麼會封鎖人」，個人粉專愛怎封就怎麼封，的確管不著，但柯文哲粉專是拿北市府機要預算去聘用小編團經營，各地方都會這樣做，這也沒問題，只是用了公帑，怎麼經營應該可以被大家監督，北市府竟花費公帑經營粉專並且封鎖提出質疑的人，「那麼愛封的話，柯文哲自己掏錢出來經營粉專啊！」

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