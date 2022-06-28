六都墊底！台北第四劑覆蓋率僅6.23%　蔣萬安批北市政策完全失靈

▲各縣市政府也都賣力衝刺疫苗覆蓋率。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著疫情邁入共存階段，各縣市政府也都賣力衝刺疫苗覆蓋率，但根據立委蔣萬安揭露六都第四劑疫苗覆蓋率情況，其中，台中以31.3%一枝獨秀、醫療資源豐富的台北卻僅6.23%，在六都中敬陪末座，對此，蔣萬安批評，北市推動第四劑成效卻非常有限，台北市的促打政策完全失效，疫苗覆蓋率過低，也讓高齡長輩暴露在染疫重症的風險之中。

蔣萬安表示，65歲以上長者接種第四劑疫苗，開打至今一個多月，執行成效明顯不佳，高雄市、台南市，第四劑疫苗覆蓋率分別只有9.43%及6.73%，甚至沒有達到雙位數，「而台北市更是在六都中敬陪末座，覆蓋率更只有6.23%，是第一名台中市的五分之一！」

蔣萬安批評，柯文哲自己也說，打第四劑疫苗是利大於弊，所以要請高風險族群「打好打滿」，但實際推動成效卻非常有限，相較之下，台中市的第四劑疫苗覆蓋率達到31.3%，位居六都之首，新北市的覆蓋率也有14.66%，排名第三，台北市的促打政策完全失效，疫苗覆蓋率過低，也讓高齡長輩暴露在染疫重症的風險之中。

蔣萬安指出，很多長者不願意接種第四劑疫苗，原因有很多，有的對疫苗的副作用存在疑慮，有的則是認為已經打了三劑就足夠。過去自己在衛環委員會，多次要求衛福部必須正視高齡族群的擔憂，必須更完整、透明的揭露疫苗資訊，針對疫苗受害救濟也必須加快審核速度和放寬補償標準，才能讓長者都能安心接種。

蔣萬安表示，面對傳播力更強的BA.4、BA.5變異株，7、8月後可能還有一波疫情高峰，我國是否已經做好準備？政府除了加強宣導、增加接種疫苗誘因，提供長輩們更完整的協助之外，「現在從我們自身開始，告訴周遭長輩第四劑疫苗的資訊，鼓勵他們出門接種。守護市民朋友的健康與生命，除了是首長必須肩負的責任，更需要大家同心協力！」