北市三腳督態勢已定！藍大咖憂：黃珊珊如果拿20%就是民進黨當選

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。將對上國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊，形成三腳督態勢，對此，前台北市長郝龍斌表示，黃珊珊是親民黨籍，雖然黃表示自己中立，但深藍還是認為黃珊珊是藍軍，「若黃珊珊能拿到20%的選票，那大概就是民進黨當選。」

郝龍斌今天在網路節目「有話郝說」中表示，蔣萬安目前就是35%，且要守住35%的選票，包括軍公教、40歲、50歲以上的藍軍支持者，絕不能被黃珊珊挖走，在這個前提之下才來積極爭取年輕選票。黃珊珊是親民黨籍，雖然黃珊珊表示自己是中立，但一般深藍還是認為黃珊珊是藍軍，這次台北市長選舉是兩藍一綠，誰能拿到43%的選票就當選。

郝龍斌分析，蔣萬安應該要打柯文哲、陳時中，而非黃珊珊，因為柯文哲絕對大於黃珊珊，如果蔣萬安始終在跟黃珊珊較勁，就會被邊緣化，蔣萬安絕對不能被邊緣化，這是選戰關鍵之一，蔣萬安當然要打柯文哲，凸顯他懂柯文哲、懂市政。

郝龍斌指出，蔣萬安要走自己的路，若跟黃珊珊纏鬥，但大家都知道蔣萬安市政比不上黃珊珊，如果疫情、市政上被邊緣化，這一仗就很難打。所以對國民黨台北市長參選人蔣萬安來說，黃珊珊的得票就是變數，如果黃珊珊能拿到20%的選票，那這場選舉大概就已經結束，大概就是民進黨當選。

對於選戰策略，郝龍斌表示，蔣萬安還是要打「方塊戰」，藍營在北市有利的地方，就是能透過國民黨北市的立委、議員鞏固基本盤，先把組織票穩住，透過這些人口耳相傳，不要讓深藍的票流失，蔣萬安也要加強網路空戰，成立青年智庫，多跟年輕人接觸、爭取年輕選票。