她曾自曝是柯黑、支持蔡政府　氣炸粉專「孟買春秋」被柯文哲封鎖

▲臉書粉專「孟買春秋」經營人喬伊斯接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者蘇晏男／台北報導

近來時常透過臉書粉專「孟買春秋」對台北市長柯文哲提出針砭的前路透記者喬伊斯（Joyce），28日表示上述粉專被柯封鎖，並批評，「連被討厭的勇氣也沒有的廢物」、「他是什麼鴕鳥鴕鳥？」回顧喬伊斯先前受訪，就坦言自己是「柯黑」且支持蔡政府；她說，民進黨不是永遠都會好，但目前為止，自己覺得還算是一比較好的執政黨。

喬伊斯28日在「孟買春秋」表示該粉專被柯文哲封鎖，且另開帳號「春秋孟買」也立刻被封鎖。為此，喬伊斯也多番砲轟，「封鎖人的首都市長，叫人總統要選他？我的留言向來只有事實沒有謾罵，我的言論自由在哪裡？」「連被討厭的勇氣也沒有的廢物」、「我指出柯文哲的種種謬誤，他從來不回應，最後用封鎖我來阻止我，他是什麼鴕鳥？」「想當總統禁不起別人提出疑問？沒得反駁就封鎖？去看看蔡英文臉書吧，誰給媽寶的勇氣讓他以為他可以當總統」。

喬伊斯在2021年7月9日就被中廣董事長趙少康透過臉書指控經營親綠粉專，平均每日發26篇文，且與前路透總編輯的丈夫史密斯（Phil Smith）皆為「思想坦克」長期的寫手；史密斯長期撰文護航總統蔡英文、衛福部長陳時中，而喬伊斯則撰文攻擊柯文哲、新北市長侯友宜。趙少康也說，台灣智庫是由民進黨「正國會」出資成立，現任董事長是總統府資政吳榮義，旗下的「思想坦克」，收納這些御用寫手的文章，再推播成新聞，再度展現綠營一條龍式的媒體操作。

喬伊斯今年5月27日接受名嘴周玉蔻專訪時被問到上述趙少康貼文，她表示，自己挺喜歡跟人筆戰，最近一兩個月才很密集到民眾黨那邊留言，「因為我真的覺得受不了」，對於趙少康作圖，她覺得非常離譜。

喬伊斯坦言，她老早就是柯黑，一天可以寫100篇文章，這種（趙少康）攻擊對她來講沒有不舒服，只是覺得，「為什麼你們會覺得說，好像一個支持民進黨，對我來講，我是支持，不能說支持民進黨，我支持現在的政府，我自己認為它做得很好，當然也有不好的地方」，但不能這樣就說她是側翼。

喬伊斯也說，民進黨不是永遠都會好，但目前為止，自己覺得還算是一比較好的執政黨。現在民主進步到這地步，我們支持的人是有一定程度跟水準，趙少康不要把這些支持民進黨的人，跟以前黨外比擬，這觀念需要改變。周玉蔻詢問，妳覺得他們有優越感嗎？伊斯回應，「我覺得就是有，我們不是這樣的人」，不要老是瞧不起本土政權的支持者，這是她最不滿的地方。

「我一定要讓你（趙少康）知道，我並沒有在賺錢，那你講的誇張一點、囂張一點，我也很有錢。」喬伊斯表示，不要來說她為了去思想坦克寫一篇文章賺稿費，「後來我也火大了」，趙少康寫這篇後，「我就說我的稿費一定捐出去」，從此她每一篇文章都捐出去，還扣稅，趙的攻擊很沒有意義。

▼趙少康去年指控「孟買春秋」撰文批評柯文哲、侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）