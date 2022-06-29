柯文哲臉書被灌爆！全因「1帳號」遭封鎖　兩派吵翻

▲台北市長柯文哲 。（圖／民眾黨提供）

記者邱晟軒／綜合報導

臉書粉專「孟買春秋」昨（28日）晚間在臉書宣告，帳號被台北市長柯文哲臉書封鎖，無法在其臉書留言，氣得痛批「想當總統禁不起別人提出疑問？」消息曝光後，更掀起不少網友聲援，灌爆柯文哲臉書。

「孟買春秋」28日在臉書發表多篇文章質疑柯文哲，「封鎖人的首都市長，叫人總統要選他？我的留言向來只有事實沒有謾罵，我的言論自由在哪裡？」

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「孟買春秋」表示，「想當總統禁不起別人提出疑問？沒得反駁就封鎖？去看看蔡英文臉書吧，誰給媽寶的勇氣讓他以為他可以當總統」，即使立刻申請新的臉書帳號，並且留言表示我是「孟買春秋」，想要知道為何被封鎖，立刻又遭封鎖。

▲臉書粉專「孟買春秋」表示遭柯文哲臉書封鎖，無法正常留言。（圖／翻攝自孟買春秋Facebook）

「孟買春秋」還貼出向市長室陳請的內容，「我是孟買春秋，經常在市長臉書留言討論市政，本人留言向來有所本，絕無造謠罵，不知為何被市長的小編封鎖？是因為我沒有留言說『阿北加油，阿北有你真好？』還請市長室解惑為何我無法對市長提出我的意見。謝謝。」

對於「孟買春秋」臉書帳號被柯文哲臉書封鎖的消息曝光後，立刻引起許多網友聲援，紛紛湧入柯文哲臉書貼文留言洗版，「政治不難，找回孟買春秋而已」、「阿北能，孟買春秋不能，還我孟買春秋阿」、「阿北，為什麼要把孟買春秋封鎖+刪留言呢？」、「我找不到春秋孟買嗚嗚嗚」。

不過，也有不少網友表達不同看法「講得好像民進黨都沒有封鎖人」、「一堆側翼不知道封鎖多少人，好意思講」、「綠能，你不能，天天上演」、「綠翼粉專也都封鎖我啊，到底是有多崩潰」、「粉專封鎖跟言論自由在亂扯什麼」、「民進黨鎖的人還少嗎？」

▼「孟買春秋」指出，即使申請新的帳號，仍馬上遭到柯文哲臉書封鎖。（圖／翻攝自孟買春秋Facebook）