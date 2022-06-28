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他打我朋友！埋伏棍棒圍毆塞行李箱丟包　萬華警火速逮4人

▲環河南路發生街頭鬥毆擄人案、所幸萬華警方火速逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲環河南路發生街頭鬥毆擄人案、所幸萬華警方火速逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區環河南路二段僅臨分局數百公尺的地方驚傳黑衣人鬥毆事件！28日凌晨2時許，萬華警方接獲報案有打群架事件，且有黑衣人押人恐怖行為，警方獲報到場，發現涉案人等均已離去，擴大調閱監視器畫面追查，在28日上午逮捕陳姓主嫌等4人到案，經調查原來加害人有朋友遭被害人打傷，才會糾眾下手報復。

▲環河南路發生街頭鬥毆擄人案、所幸萬華警方火速逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，涉案陳姓主嫌等4名黑衣人不滿對方打傷他們的朋友，案發前在廣州街夜市埋伏，當街持鋁棒圍毆林姓被害人，還把被害人塞入轎車行李箱擄走，載到醫院丟包，警方到場衝突已經結束。

警方調閱監視器，發現28日2時許，被害人林男（26歲）下班行經廣州街遭人跟蹤，他發現後逃離現場，沒想到對方4人開車攔阻他，雙方爆發肢體衝突，林男遭棍被毆打後體力不支摔倒，隨即遭眾人圍毆並塞入轎車行李箱擄走。

警方追查發現，林男被歹徒載到新北市汐止區某醫院丟包，涉案陳姓主嫌（24歲）率手下躲到台北市內湖區某商旅藏匿，隨即遭警方盯上攻堅逮人，陳嫌落網辯稱林男曾打傷他的朋友，他才會策畫這起糾眾圍毆作為報復，警訊後將涉案4人依觸犯妨害秩序、傷害、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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萬華警分局環河南路黑衣人圍毆鋁棒

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